Babalarının mirası için notere gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Almanya Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan Köksal (55) ve Yüksel Kalkan (58) kardeşler, vefat eden babaları Sayim Kalkan'ın (92) cenazesini 30 Eylül'de Erzurum'un Oltu ilçesine getirerek son yolculuğuna uğurladı. Cenaze sonrası veraset işlemleri için Oltu ilçesinde notere giden kardeşler, hayatlarının şokunu yaşadı. Köksal Kalkan Almanya vatandaşlığına geçtiği 1999, Yüksel Kalkan ise 2007 yılından beri ölü olarak görüldüklerini öğrendi. İki kardeş yaşadıklarını ispatlamak için Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat etti. Mahkeme heyeti, duruşmada Kalkan kardeşleri bizzat görerek 'canlı tespit' yaptı. Yapılan işlemler sonucunda, iki kardeşin yeniden Türkiye nüfus sistemine kaydı yapıldı.

MAHKEME KARARI

Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi kararında, "Davacı Köksal Kalkan'ın nüfus kayıt örneği UYAP sistemi üzerinden temin edildiğinde olaylar ve tarihler hanesinde Köksal Kalkan ile Yüksel Kalkan hakkında 'Ölüm: Bilinmeyen' ifadesinin bulunduğu, her iki kardeşin Türk vatandaşlığından ayrıldıkları, diğer bir kardeş Güldane Kalkan için olaylar ve tarihler hanesinde 'Ölüm: Kapalı' ifadelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Halen yaşayıp yaşamadıkları tespiti bakımından davacı ile şifaeh irtibata geçilmesi akabinde davacı Köksal Kalkan ile kardeşi Yüksel Kalkan'ın mahkememiz kalemine bizzat müracaat etmişler ve Türkiye Cumhuriyeti Geçici Mavi Kartı kimlik belgelerinden kimlik tespitleri yapılarak birer sureti dosya arasına alınmıştır. Güldane Kalkan'ın UYAP sistemine ilgili kişi olarak kaydedilmesi akabinde sağ olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla murisin geriye mirasçı olarak eşi Sündüz Kalkan, kızı Gülzade Kalkan, oğlu Yüksel Kalkan, oğlu Köksal Kalkan kızı Güldane Akçay'ın kaldığı, murisin bunlardan başka mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla verasetin aşağıdaki şekilde sübutuna karar vermek gerekmiştir" denildi.

"VERGİ ÖDÜYORUM, VEKALET VERİYORUM AMA ÖLÜYMÜŞÜM"

Yaşadıkları olayla ilgili konuşan Köksal Kalkan, "28 Eylül'de babam Almanya'da vefat etti. Defin için uçakla Oltu'ya getirdik. Cenaze töreni sonrası resmi işlemleri yaparken, benim 1999, ağabeyimin ise 2007 yılından beri ölü olduğumuzu söylediler. Hakimin karşısına çıktık. Bir sürü uğraştan sonra sağ olduğumuzu ispatladık. Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergimi ödüyorum, vekalet veriyorum, mavi kart ile giriş çıkış yapıyorum. Ama sistemde yokum, Oltu'da kaydım bile çıkmadı" dedi.

"BEN ÖLÜ İKİ KİŞİDEN VEKALET ALMIŞIM"

Kalkan kardeşlerin Oltu'da yaşayan çocukluk arkadaşları Zafer Tosun, yaşananlara inanamadığını belirterek şunları söyledi:

"Köksal ve Yüksel benim çocukluk arkadaşlarım. Yıllardır Oltu'daki işlerini bana vekalet vererek hallettiriyorlardı. Babalarının vefatının ardından veraset ilanı için resmi işlemleri başlattığımızda, sistemde ikisinin de ölü olduğunu öğrendik. Aziz Nesin hikayesi gibi. Ben meğer ölü iki kişiden vekalet almışım! Mahkeme sağ olsun, arkadaşlarımın hayatta olduklarını tescilledi."

ALMANYA VATANDAŞLIĞINA GEÇTİKLERİ İÇİN ÖLÜ GÖRÜNÜYORLAR

Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin Almanya vatandaşlığına geçmeleri olduğu öğrenildi. Almanya vatandaşlığına geçen iki kardeşin Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden 'vatandaşlık statüsü değişikliği' olarak değil 'ölüm' olarak düşüldüğü anlaşıldı.