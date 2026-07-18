Haberler

İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırıda iki balistik füze Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet etti. Saldırıda 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp, 4 asker yaralandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırılar sırasında iki balistik füzenin Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik dün gece başlattığı saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran'dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırında 2 ABD askerinin öldüğü, 1 askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti. CENTCOM ayrıca, saldırılarda yaralanan 4 askeri personelin hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini açıklamıştı. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok kendisini görevden alan yasayı onayladı

Ülke tarihinde ilk: Cumhurbaşkanı bu imza ile kendisini görevden aldı

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Kedi ile yılanın kavgası kamerada

Kedinin kafa tuttuğu hayvan bu sefer öyle böyle değil
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini