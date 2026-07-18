İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırıda iki balistik füze Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet etti. Saldırıda 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp, 4 asker yaralandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırılar sırasında iki balistik füzenin Muvaffak Salti Hava Üssü'ne isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme olarak Körfez ülkelerine yönelik dün gece başlattığı saldırılara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran'dan fırlatılan balistik füzelerden ikisinin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne doğrudan isabet ettiği anlar yer aldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırında 2 ABD askerinin öldüğü, 1 askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti. CENTCOM ayrıca, saldırılarda yaralanan 4 askeri personelin hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildiğini açıklamıştı. - AMMAN