Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada

SİVAS'ta bölgenin en zehirli yılan türlerinden biri olan beyaz bantlı dağ engereğinin yuvasına giren fare, panikle geri kaçtı. O anlar doğa koruma ekiplerinin kamerasına yansıdı

Olay, Sivas kırsalında meydana geldi. Doğal yaşam alanında yiyecek arayışında olan bir fare, bölgenin en tehlikeli ve zehirli türleri arasında gösterilen beyaz bantlı dağ engereğinin (Montivipera albizona) bulunduğu deliğe girdi. Girdiği delikteki tehlikeyi son anda fark eden fare, hızla geriye doğru kaçarak uzaklaştı. Engerek ise deliğinden çıkarak fareyi bulmaya çalıştı. Av ve avcı arasında yaşanan manzara doğa koruma ekipleri tarafından kamerayla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı