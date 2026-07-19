Haberler

6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu

6-4'lük inanılmaz bir maç! Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü bitirdi. Thomas Tuchel'in ekibi bu sonuçla birlikte bronz madalyanın sahibi oldu ve 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde etti.

  • İngiltere, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yendi.
  • Kylian Mbappe turnuvayı 10 golle tamamlayarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu (22 gol).
  • İngiltere, 1966'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

FIFA 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere, 6-4'lük skorla kazandı. golle başladı. 

10 GOLLÜ ÇILGIN MAÇ İNGİLTERE'NİN

İngiltere, 3. dakikada Declan Rice'nin attığı golle öne geçti. Baskısına devam eden İngilizler, 18. dakikada Konsa, 37 ve 45+1. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.

Bu kez ikinci yarıya etkili başlayan Fransa, 48. dakikada Mbappe, 54. dakikada Barcola'nın golleriyle skoru 4-2'ye getirdi. Farkı eritmek isteyen Fransızlar, 66. dakikada yeniden sahneye çıkan Mbappe ile skoru 4-3'e getirdi ve umutlandı. 

Maçın son anları olan 87. dakikada penaltı kazanan İngiltere, Saka ile skoru 5-3 yaptı ve yıldız oyuncu hat-trick yaptı. Saka, İngiltere adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Maçın uzatma anları oynanırken, 90+6. dakikada sahneye çıkan isim Ousmane Dembele oldu ve fark yeniden bire indi. Maçta son sözü İngiltere söyledi. Mücadelenin 90+8'nci dakikasında sahne alan Jude Bellingham şık golle skoru belirleyen golü attı. 

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, turnuvayı da 10 golle tamamlamış oldu. 27 yaşındaki oyuncu aynı zamanda 22 golle Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını eline geçirdi. Mbappe'yi 21 golle Lionel Messi takip ediyor.

1966'DAN BU YANA EN İYİ DERECE

1966'da kazandığı Dünya Kupası'nın ardından istediği başarılardan uzak kalan İngiltere, ilk kez bronz madalyayı boynuna taktı. Daha önce iki kez üçüncülük maçına çıkan İngiltere, 1990'da İtalya'ya 2-1, 2018'de ise Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti

Tutuklu pilot, en önemli delili reddetti
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Toplumsal cinsiyet kavramına tepki gösteren Çekya, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Bir ülke daha harekete geçti: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Serbest bırakıldı, anında daha beterini yaptı! Hem de en yakınlarına
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
New York'taki fırtına, İspanya ve Arjantin'in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi

Final öncesi şok! Resmen ölümden döndüler
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini