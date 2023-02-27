Kahramanmaraş'taki depremde hasar alan metal fabrikası çöktü! 1 ölü 4 yaralı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi. 2 büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, üzücü bir haber geldi. Hasarlı yapılardan eşyaları kurtarmak isteyen vatandaşlar canını tehlikeye attı. 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 4 İŞÇİ YARALANDI Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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