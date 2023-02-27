Kahramanmaraş'taki depremde hasar alan metal fabrikası çöktü! 1 ölü 4 yaralı
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.
2 büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, üzücü bir haber geldi. Hasarlı yapılardan eşyaları kurtarmak isteyen vatandaşlar canını tehlikeye attı.
1 İŞÇİ ÖLDÜ, 4 İŞÇİ YARALANDI
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.