Kahramanmaraş'ta can kaybı ve yaralanmalara neden olan hortumun görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu. 1 kişinin öldüğü 8'i ağır 40 kişinin yaralandığı hortum anının görüntüleri ortaya çıktı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Felaket anında konteyner ve çadırlar havalarda uçarken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay anını kaydeden vatandaş Kelime-i Şehadet getirerek "Allah'ım sen koru" diye bağırdı. Yaşananlar korku filmlerini aratmadı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Koordinatör vali olarak bölgede görev yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, hortumun ardından hem gerekli müdahaleyi yaptıklarını, depremzedelerin en kısa sürede tekrar çadır ve konteynerlerine yerleştirileceğini kaydetti. Vali Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi: "Saat 16.00 itibariyle ilçemizde bir dolu yağışı ve peşinden hortum felaketi yaşandı. Şu an itibariyle 40 civarında bir yaralımız var. Bunların 6 tanesinin durumu biraz daha ağır, 2 tanesinin durumu nispeten diğerlerine göre daha fazla ağır. Bütün arkadaşlarımızla beraber sahaya çıktık.

170 ÇADIRDA HASAR VAR

Yaklaşık 170 tane çadırımızda hasar gözüküyor. Bunları hızlı bir şekilde gün içerisinde tekrar yenileyip afetzede vatandaşlarımızı tekrar içerisine yerleştirmeyi ve mağduriyeti azaltmayı planlamaktayız. Ama hakikaten benim de şu ana kadar gördüğüm enteresan felaketlerden bir tanesi. Arabayı, dev arabaları devirecek kadar, özel yapım konteynerleri devirecek kadar, çatıları birkaç yüz metreye taşıyacak kadar büyük rüzgar faaliyeti ilçemizde vuku buldu. Geçmiş olsun, inşallah kötü bir haber almadan ufak tefek yaralılarımızla beraber bu işi salimen ardımızda bırakırız diye düşünüyorum."