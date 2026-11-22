Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy'de bir araya geldi. Boğa Heykeli'nden Kadıköy Rıhtım'a yürüyen kadınlar, düzenlenen basın açıklamasında kadın cinayetlerine, şüpheli kadın ölümlerine ve cezasızlık iddialarına dikkat çekti. Eylemde hayatını kaybeden kadınların aileleri de söz alarak adalet çağrısında bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve çeşitli siyasi oluşumların temsilcileri Kadıköy'de bir araya geldi. Kadıköy Boğa Heykeli önünde başlayan yürüyüş, Rıhtım'da düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamalarda kadın cinayetlerinin önlenmesi, şüpheli kadın ölümlerinin etkin biçimde soruşturulması, koruma mekanizmalarının uygulanması ve kadınların eşit yurttaşlık haklarının güvence altına alınması talepleri öne çıktı.

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ, KADIN CİNAYETLERİNİ GEÇTİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "2026 yılına, sevgili dostlar. 2026 yılında on ay içerisinde 247 kadın cinayeti, 289 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş durumda. Uyardık. Siyasi iktidarı uyardık. Tüm yetkilileri uyardık. Kadın cinayetlerini durdurmazsanız, kadınları korumazsanız şüpheli kadın ölümleri artacak dedik. Şimdi bu tabloda şüpheli kadın ölümleri, kadın cinayetlerini geçmiş durumda. Bu tabloyu yaratanlara sesleniyorum: İntihar değil, kaza değil, balkondan düştü değil, yüksekten düştü değil! Siz bakmadınız, siz delil toplamadınız, siz o delilleri korumadınız, siz yeterli inceleme yapmadınız ve siz bu ülkenin eşit yurttaşı olan kadınları korumadınız." diye eslendi. Ataselim şunları söyledi:

"Bunu söylemek istedim ki aileler yalnız değil, biz varız ve hiçbiri, bugün burada bizimle birlikte olanlar ve sesimizin ulaştığı bütün öldürülen kadınların yakınları, şüpheli şekilde ölü bulunan kadınların yakınları asla yalnız değiller. Gülistan Doku'nun altı yılı aşkın süre oldu. Nice tutuklu var, şüpheli var. Aileye bilgi vermeyin diyenler olduğunu görüyoruz. Peki, hala niye soruyoruz? Gülistan Doku nerede? Ve sevgili arkadaşlar, 2026 yılında Gülistan Doku'yla ilgili dava üzerine bir gelişme olarak Adalet Bakanlığı çatısı altında faili meçhul suçların araştırılması daire başkanlığı kuruldu. Bütün ailelerde bir umut ışığı oldu, umutlandı herkes. Gerçekten açığa çıkacak diye, o kör karanlık dağılacak mı acaba diye. Fakat biz yine takip ettiğimiz bir dosyayla ilgili Aysun Yıldırım'ı hatırlarsınız, yüksekten düşüp ölü bir şekilde bulunmuştu. Kapıdan dosyayı açtırmıştık, yine takipsizlik verilmişti. Aysun Yıldırım'la ilgili başvuruda bulunduk bu daireye. Tek bir yaprak dahi kıpırdamadı arkadaşlar. Adalet mücadelesinde, lafla bekletiyorlar hala. Peşindeyiz. Ve tabii ki şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bütün bunlar yaşanırken siyasi iktidar ne yaptı? 'Kimsesizlerin kimsesiyiz' demişti, hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle övünüyorlardı kendileriyle ilgili. Kimsesizlerin kimsesi vermiş. Aile yılı ilan ettiler. Aileyi örselediler. Sürekli operasyon yaptılar. Devletin tüm imkanlarını bunlara harcadılar. Ne oldu? Öldürülen kadınların aileleri yok muydu? Eşit yurttaşlığı es geçemezsiniz. Şüpheli kadın ölümlerinde hayatını kaybeden kadınların, burada öldürülen kadınların aileleri yok muydu? Siz işinize gelecek şekilde tek tip bir aile istiyorsunuz. Bunun karşısında hiçbir kadını, hiçbir LGBTİ+'yı, hiçbir çocuğu, hiçbir adalet mücadelesinde olan aileyi asla yalnız bırakmayacağız"

"EKİM 2025'TEN BUGÜNE 323 KADIN ERKEK ŞİDDETİYLE KATLEDİLDİ"

YENİ Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklamasını ise YENİ Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Birgül Karababa okudu. Karababa, "Kadınların yaşam hakkını hiçe sayan, şiddeti önlemek yerine sonuçlarını yönetmeye çalışan, kadınları yoksulluğa ve ekonomik bağımlılığa mahküm eden siyasi anlayışa itirazımızı yükseltmek için buradayız. Çünkü kadına yönelik şiddet, mücbir, önlenemez olaylardan ibaret değildir. Şiddeti önlemeyen, koruma mekanizmalarını işletmeyen, failleri cesaretlendiren cezasızlık düzeni ve kadınların eşit yurttaşlık haklarını geriye götüren politikalar şiddetin de eşitsizliğinin sorumlusudur. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu değildir. Bir kadının sabah evinden çıkarken aklında binbir hesap olmasını kabul etmiyoruz. Akşam eve hangi sokaktan döneceğini, ayrılmak istediğini kime söyleyebileceğini, şiddetten uzaklaştığında çocuğuyla nerede kalacağını düşünerek yaşamak zorunda bırakılmasına razı değiliz." dedi.

Karababa, bir kadın 'Can güvenliğim yok.' dediğinde, başvurduğu ilk kapıda sözünün ciddiye alınması gerektiğini de belirterek, "Koruma kararı gecikmeden verilmeli, uygulanması izlenmeli, ihmal edildiğinde derhal harekete geçilmelidir. Kadınlar korunmak için kapı kapı dolaşmak, aynı tehlikeyi her başvuruda yeniden anlatmak zorunda bırakılmamalıdır. 6284 sayılı kanun bütün hükümleriyle uygulanmalı, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunmalı ve sözleşmenin gerekleri eksiksiz yerine getirilmelidir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre Ekim 2025'ten bugüne 323 kadın erkek şiddetiyle katledildi. 305 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Her biri bir yaşam, yarım bırakılmış bir gelecek ve adalet bekleyen bir ailedir. Adliye koridorlarında ailelerle yan yana durduk. Bir duruşmadan ötekine aynı soruların peşinde yürüdük. Bir kadın şiddet gördüğünü söylediğinde kim ne yaptı? Başvurusunun ardından hangi tedbir alındı? Bir kadın hayatını kaybetmeden önce kaç kez yardım istedi? İhmal iddiaları etkili biçimde soruşturulmalı, sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hesap vermeli. Şüpheli kadın ölümleri bütün yönleriyle araştırılmalıdır"

"AİLE 10 YILI ADI ALTINDA KADINLARIN YAŞAMI GELENEKSEL ROLLERLE HAPSEDİLEREK ÖNLENEMEZ"

Karababa, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aileler sevdikleri için adalet ararken delillerin peşine düşmek ve kamuoyu oluşturmak zorunda bırakılmamalıdır. Çünkü kadınların yaşam hakkını korumak devletin asli sorumluluğudur. Cezasızlık algısını besleyen her uygulama, önlenebilir şiddetin ve cinayetlerin önünü açmaktadır. İşte tam da bu yüzden hep birlikte haykırıyoruz: Kadın cinayetleri politiktir. Kadın yoksulluğu kader değil, siyasi tercihlerin sonucudur. Bir kadının şiddetten uzaklaşabilmesi, kendi varoluşunu gerçekleştirebilmesi için ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi gerekir. Kadın cinayetleri, Aile 10 Yılı adı altında kadınların yaşamı geleneksel rollerle hapsedilerek önlenemez. AKP iktidarının Aile 10 Yılı politikası, kadını eşit bir yurttaş ve birey olarak değerlendirmek yerine aile içindeki geleneksel rollerine hapsetme anlayışının devamıdır. Kadını öncelikle anne, eş ve bakım veren olarak tanımlayan, çalışma hayatındaki, siyasetteki ve toplumsal yaşamdaki varlığını ikincilleştiren bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Aileyi korumak söylemiyle kadınların bireysel haklarını, ekonomik bağımsızlıklarını ve kendi hayatlarına ilişkin kararlarını planını iten anlayış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmektedir.

"AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK, KADINI EVE HAPSETMEK DEĞİLDİR"

Aileyi güçlendirmek, kadını eve hapsetmek değildir. Aileyi güçlendirmek, kadınların haklarını güvence altına almak, çocukların güvenliğini sağlamak, bakım hizmetlerini kamusal sorumluluk olarak üstlenmek ve yoksulluğu ortadan kaldırıp ekonomik koşulları iyileştirmektir. Ancak AKP'nin tükenmiş anlayışının siyaset yaşamındaki karşılığını da gördük, görüyoruz. YENİ Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı olarak biliyoruz ki kadınların yaşadığı sorunlar çözümsüz değildir. Bu sorunların çözümü için siyasi irade, sosyal devlet anlayışı ve kararlı bir program gerekir. Biz kadınları yoksulluğa mahküm eden değil, ekonomik özgürlüğünü güvence altına alan, ev içi emeği görünmez kılan değil, sosyal güvenceye kavuşturan, kadınları geleneksel rollere hapseden değil, eşit yurttaşlar olarak güçlendiren bir Türkiye'yi kurmaya hazırlanıyoruz. Ev kadınlarına emeklilik hakkı, temel vatandaşlık geliri, ücretsiz kreşler, güvenceli istihdam, güvenli barınma ve etkin sosyal koruma mekanizmalarıyla kadınların yaşamını değiştirecek çözümlerimiz var. YENİ Parti iktidarına emin adımlarla yürüyoruz. Kadınların yıllardır biriken sorunlarını çözmek, haklarını teslim etmek ve bu ülkenin kaynaklarını halkın yararına kullanmak için geliyoruz. Bizim iktidarımızda sosyal haklar lütuf değil, yurttaşlık hakkı olacak. Kamu kaynakları kişisel çıkarlar için değil, toplumun ihtiyaçları için kullanılacak. Kadınlar şiddete, yoksulluğa ve çaresizliğe terk edilmeyecek. İstanbul'un her mahallesinde bir kadın evine korkmadan dönebilsin, kendi parasını kazanabilsin, kendi hayatına karar verebilsin diye mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Biz bu kara düzeni kadınların örgütlü mücadelesiyle, dayanışmasıyla, dirençli umuduyla ve cesaretiyle değiştireceğiz. Eşitlik ve özgürlük istiyoruz, alacağız."

HAYATINI KAYBEDEN KADINLARIN AİLELERİ ADALET İSTEDİ

Basın açıklamasının ardından hayatını kaybeden kadınların aileleri de söz alarak yaşadıkları süreci ve adalet beklentilerini dile getirdi.

Duygu Bölükbaş, Mekiye Ayel, Ece Kılıçaslan, Nilda Müge Şahin, Ceyda Yüksel ve Aynur Kanbur'un aileleri, yaptıkları konuşmalarda yakınlarının ölümlerine ilişkin adalet arayışlarını anlattı. Aileler, olayların aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve adli süreçlerin etkili biçimde yürütülmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kadıköy Rıhtım'daki açıklama, kadın cinayetlerinin önlenmesi, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması ve kadınların yaşam haklarının korunmasına yönelik taleplerin dile getirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA