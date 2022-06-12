Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekil polise yumruk attı - Haberler

Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.

ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Yürüyüşte ön sıralarda yer alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polisle tartıştı. İki vekil, polislere hakaretler ederek tehditler savurdu. Başaran ve Uca polislere, "Çete başı, mafya, terbiyesiz ahlaksız. Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." diye bağırdı. Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." dedi.

"DİRENENLER GÖZALTINDA"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin."