Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekil polise yumruk attı - Haberler

Kadıköy'deki terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde ortalık karıştı! HDP'li vekil polise yumruk attı
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İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler, yürüyüş düzenledi. Güvenlik güçleri, Öcalan lehine sloganlar atan gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. Bakan Soylu, HDP Milletvekili Saliha Aydemir'in bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü.
Yürüyüşte ön sıralarda yer alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polisle tartıştı. İki vekil, polislere hakaretler ederek tehditler savurdu. Başaran ve Uca polislere, "Çete başı, mafya, terbiyesiz ahlaksız. Hesap vereceksiniz. Gideceksiniz. Kürt kadınlarına saygı duymayı öğreneceksin. Papucumun polisi." diye bağırdı. Başaran, olayı takip eden basına kendilerine müdahale eden polislerin yargılanacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin."