Jeffry L. Flake: Türkiye ABD'nin Kritik Öneme Sahip Ortağı ve Dünya Sahnesinde Etkili Bir Güç Olmayı Sürdürmektedir

ABD'nin Bağımsızlık Günü, bugün Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, “Türkiye, kuruluşunun yüzüncü yılını kutlarken ABD’nin kritik öneme sahip ortağı ve dünya sahnesinde etkili bir güç olmayı sürdürmektedir. Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine verdiği destek, oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir. Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi’ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra halklarımız arasındaki geniş kapsamlı bağlarımız ilişkilerimizi çok yüksek bir düzeye taşıdı” diye konuştu.

Haber: MELİS YILDIRIM Kamera: DURSUN ALKAYA

ABD'nin Bağımsızlık Günü, bugün Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, " Türkiye, kuruluşunun yüzüncü yılını kutlarken ABD'nin kritik öneme sahip ortağı ve dünya sahnesinde etkili bir güç olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği destek, oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir. Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra halklarımız arasındaki geniş kapsamlı bağlarımız ilişkilerimizi çok yüksek bir düzeye taşıdı" diye konuştu.

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıl dönümü bugün Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomatların yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.

Büyükelçi ve eşi Sefire Cheryl Flake'in konukları kapıda karşılamasının ardından resepsiyona geçildi. İki ülkenin milli marşları okundu. Konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükelçi Flake, Amerika'nın bağımsızlığını kazanmasının 247'nci yıl dönümünü kutlamanın büyük bir onur olduğunu söyledi. Flake sözlerini şöyle sürdürdü:

"CUMHURİYETİN 100 YILI ÖVGÜYE DEĞER BİR BAŞARIDIR. BU, TÜRK HALKININ DEMOKRASİYE OLAN SARSILMAZ BAĞLILIĞIYLA MÜMKÜN OLMUŞTUR"

"Biz nasıl Amerika'nın demokrasi geleneğini el üstünde tutuyorsak, Türkiye de demokrasi geleneğini el üstünde tutuyor. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması dolayısıyla önemli bir kilometre taşı. Atatürk, modern cumhuriyeti kurduğunda dünya oldukça farklı bir yerdi.

Cumhuriyet'in 100 yılı övgüye değer bir başarıdır ve bu, Türk halkının demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. Türkiye'de seçimlere katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması, küresel ölçekte diğer ülkelere örnek oluşturmaktadır ve bu oranın ABD seçimlerinde gördüğümüz ortalama katılımın çok ötesine geçtiğini de sözlerime eklemeliyim. Mitinglere olan muazzam katılımı da hayranlıkla karşılıyorum. Eski bir siyasetçi olarak geniş kalabalıklara duyduğum hayranlık kıskançlık sınırlarını zorluyor. Hatta sırf bugün buradaki kalabalık daha büyük görünsün diye kendi ailemi bile buraya getirdim. Söylemek istediğim şu ki, her Türk vatandaşı ülkesinin demokrasi geleneğiyle övünmelidir.

"DEPREMDEN BİRKAÇ GÜN SONRA İKİ AMERİKALI ARAMA VE KURTARMA EKİBİNİN TÜRKİYE'YE ULAŞMIŞ OLMASINDAN GURUR DUYUYORUM"

Ne yazık ki, 2023 yılı şubat ayında meydana gelen ve sayısız insanın yaşamını yitirmesine neden olan ve birçok insan üzerinde de derin etkiler yaratan yıkıcı depremlerle hatırlanacaktır. Ancak bu zor dönemler aynı zamanda Türkiye'nin sahip olduğu en iyi nitelikleri de ortaya çıkardı. Türk halkının ruhu, güçlükler karşısındaki direnci ve dayanma gücü apaçık ortadadır. Türk halkının bu nitelikleri ABD'de de yankı uyandırmaktadır. Depremden birkaç gün sonra iki Amerikalı arama ve kurtarma ekibinin dostlarımıza destek sağlamak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna ulaşmış olmasından gurur duyuyorum. Amerikalılardan gelen destek öylesine büyüktü ki, Bakan Blinken, Washington'da açılan taziye defterini imzalarken yağan bağışlar ve 'geçmiş olsun' mesajları arasında kendisine zorlukla bir yer açabildi. Tabi yardım sadece ABD'den gelmedi; çok fazla sayıda ülke kurtarma ekibi, ekipman ve erzak gönderdi. Uluslararası toplum, Türkiye'nin dünyada yaşanan doğal afetlerin ardından diğer ülkelere bizzat yardımda bulunmasını unutmadı.

Amerikan halkı da Türk halkına olan minnettarlığını, gösterdiği yoğun sevgiyle ortaya koydu. ABD hükümeti ve özel sektörü, ABD çapında yüz milyonlarca dolar katkı sağlarken Amerika'da yaşayan topluluklar da Türk halkına malzeme ve maddi kaynak bağışında bulunmak üzere bir araya geldi. Ülkemizin yaptığı bu yardımlarla gurur duyuyorum. Amerikalıların, ülkenin bir kıyısından diğerine Türk halkıyla dayanışma içinde hareket etmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyorum.

"DENDIAS İLE ÇAVUŞOĞLU'NUN DEPREMLERİN ARDINDAN BİRBİRİNE SARILMALARI, İKİ NATO MÜTTEFİKİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İYİLEŞMESİNE İŞARET ETMEKTEDİR"

Uluslararası toplumun Türkiye'ye yönelik bu güzel ve içten yaklaşımları, Türkiye'nin bazı ülkelerle olan zorlu ilişkilerinde ilerleme kat edilmesini de sağlamıştır. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun depremlerin ardından birbirine sarılmaları, kritik öneme sahip iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret etmektedir. Türkiye, kuruluşunun yüzüncü yılını kutlarken ABD'nin kritik öneme sahip ortağı ve dünya sahnesinde etkili bir güç olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği destek, oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir. Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı.

"İKİ ÜLKENİN TİCARET HACMİ 33 MİLYAR DOLARI AŞTI"

İki ülkenin ticaret hacmi, yıllık 33 milyar doları aştı. Halklarımız arasındaki bağlar güçlenerek artıyor. Geçtiğimiz yıl, bir milyon Amerikalı Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu yıl 1,8 milyondan fazla Amerikalının Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Ailemle beraber Türk turizm sektörüne destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Her seferinde Flake ailesinin ayrı bir ferdi Türkiye'yi ziyarete geliyor.

Bu yılın sonlarında ilk Türk astronotunun ABD'li Axiom Space iş birliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat etmesi bekleniyor. Dolayısıyla "Gökyüzü sınır tanımaz" sözü artık doğru değil. İşbirliğimiz ve ortaklığımız kelimenin tam anlamıyla göğün ötesine, uzaya doğru yol alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, geride bıraktığımız 100 yıl boyunca Türkiye'yle kurduğu ortaklıktan büyük mutluluk duyuyor. Bu ortaklığı daha uzun yıllar sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin yüzüncü yılı kutlu olsun! Bağımsızlık Günün kutlu olsun Amerika."

BOZAY: YIKICI DEPREMLERİN ARDINDAN GÖSTERDİKLERİ DAYANIŞMA İÇİN AMERİKAN HALKI VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ise şöyle konuştu:

"Bu akşam burada bulunmaktan ve Türkiye'nin yakın dostu ve müttefikinin bu önemli yıl dönümünü idrak etmekten memnuniyet duyuyorum. Jeffry'nin de bahsettiği üzere Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından gösterdikleri dayanışma için Amerikan yönetimine ve Amerikan halkına teşekkür ediyor, Amerikan halkının asla unutmayacağımız tüm bu dayanışma çabalarının altını çiziyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırılması, acil insani yardımların ulaştırılması ve sahra hastanelerinin kurulması da dahil olmak üzere sağlanan kapsamlı yardımları takdirle karşılıyoruz.

"GEÇTİĞİMİZ YIL TİCARET HACMİMİZ 30 MİLYAR ABD DOLARINI AŞTI"

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra halklarımız arasındaki geniş kapsamlı bağlarımız ilişkilerimizi çok yüksek bir düzeye taşıdı. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz yeni rekorlar kırarak 30 milyar ABD dolarını aştı ve bizi 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize daha da yaklaştırdı. Karşılıklı yatırımlar da artmakta. Şu anda iki binden fazla ABD şirketi 14,3 milyar dolarlık yatırım değerine sahip. Buna karşılık Türk şirketleri de ABD'de 9,7 milyar dolar yatırım yaptı. Ayrıca geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla ABD'li turisti ağırlayarak bir önceki yıla kıyasla önemli bir artış kaydettik. Ekonomi ve ticaret bağlarımızı daha da ilerletmek için sabırsızlanıyoruz.

Geçen yıl başlatılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması da ikili ilişkilerimizi gerçekçi, yapıcı ve ileriye dönük bir şekilde ele alırken karşılıklı çıkar alanlarındaki somut iş birliğimizi ilerletmemize yardımcı oldu."