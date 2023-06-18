İzmit'te sağanak; dere taştı, cadde su altında kaldı
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanakta dere taşması sonucu cadde su altında kaldı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanakta dere taşması sonucu cadde su altında kaldı.
İzmit'te sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Bekirpaşa Mahallesi Kuşak Sokak üzerindeki bir dere taştı. Kentin en işlek caddelerinden olan Turan Güneş Caddesi su altında kaldı. Kentin çeşitli noktalarında da su baskınları oldu. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel