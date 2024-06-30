İzmir'de Doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 10'u ağır 20 kişinin yaralandığını ifade etti.
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Can kaybı ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama yaşandı. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada cadde savaş alanına döndü. Çevrede bulunan çok sayıda bina da hasar aldı. Şiddetli patlama sesini duyanlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.
YARALILAR SOKAK ORTASINDA YARDIM BEKLEDİ
Vatandaşın ihbarıyla bölge 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yaralı olarak yattığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.
4 CAN KAYBI, 10'U AĞIR 20 YARALI
Bina enkaza dönerken hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin üzeri polis tarafından örtüldü. Ekipler, bölgedeki tüm doğal gaz hattını güvenlik amaçlı kesti. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 20 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade etti.
BÖLGEDE KRİZ MASASI KURULDU
Demir, açıklamasının devamında, "Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz." dedi.