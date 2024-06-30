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İzmir'de Doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 10'u ağır 20 kişinin yaralandığını ifade etti.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Can kaybı ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama yaşandı. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada cadde savaş alanına döndü. Çevrede bulunan çok sayıda bina da hasar aldı. Şiddetli patlama sesini duyanlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

İzmir Torbalı'da bir apartmanın zemin katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR SOKAK ORTASINDA YARDIM BEKLEDİ

Vatandaşın ihbarıyla bölge 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yaralı olarak yattığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Doğal gaz patlamasında 3 ölü! Cadde savaş alanına döndü

4 CAN KAYBI, 10'U AĞIR 20 YARALI

Bina enkaza dönerken hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin üzeri polis tarafından örtüldü. Ekipler, bölgedeki tüm doğal gaz hattını güvenlik amaçlı kesti. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 20 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Doğal gaz patlamasında 3 ölü! Cadde savaş alanına döndü

BÖLGEDE KRİZ MASASI KURULDU

Demir, açıklamasının devamında, "Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Övünç Demir Torbalı İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Ferat Senturk:

nedense yine izmir sasirdik mi tabiki hayir

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AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Ferhat İzmir sana bir şeymi yaptı yada bir İzmir'li.

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Köfteci Jardel:

Gene sabotaj değildir inşallah. Gerçekten korkunç bir olay. Paramparça olmuş ölenler. Allah rahmet eylesin.

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Salih Kandıralı:

Herşey olabilir. Aynısı yaşanmıştı yine doğalgaz demişlerdi.

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Ömer Yaprak:

Sen her yerde maydanoz oluyorsun sen şimdi

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Turbo Levent:

ÖLENLERIN AİLELERİNIN BAŞI SAĞOLSUN YARALILARA ACİL ŞİFALAR....ARDINDAN HANGİ SORUMSUZLUK VURDUMDUYMAZLIK ÇIKAR ALLAH BİLİR

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Kazım Burulday:

Kaçak kullanımdan dolayı patlamanın olduğu acık acık ortada.ölenlere Allah rahmet eylesin Doğal gazı kaçak kullananlara Çok ağır cezalar verilmeli tüm binalarda Sıkı denetim şart.

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Murat Celik:

ölenler Allah'tan rahmet kalanlara acil şifalar inşallah

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Onemli Degil:

Allah Rahmet Eylesin, Gecmis Olsun..Bu Tip Kazalar ONLENEBILIR Kazalar..BUTUN DUNYADA CIDDI YAPTIRIM VE STANDARTLAR GETIRILMISDIR..Gene Ucuz Hesaplar Pesinde Firildakliklar Cevrilmisdir ve 4 Cana Mal Olmusdur..

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