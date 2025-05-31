İzmir'in Aliağa İlçesinde Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesinde Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz ve diğer ekipmanlarla mücadele ediliyor.
İZMİR'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 17.30 sıralarında, yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk etti. Alevlere 1 uçak ve 7 helikopterle havadan, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ile karadan müdahale başladı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel