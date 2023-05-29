İzmir'de Tünelde Tır Yangını: 17 Yaralı Var

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok vatandaş dumandan etkilendi. Bölgede trafik bir süreliğine durdurulurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına, ambulansların da dumandan etkilenenlere müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli, ve 1'i polis toplam 17 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

- İzmir'de tünelde tır yandı, çok sayıda vatandaş dumandan etkilendi

İlk belirlemelere göre 17 yaralı var

İZMİR - İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok vatandaş dumandan etkilendi. Bölgede trafik bir süreliğine durdurulurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına, ambulansların da dumandan etkilenenlere müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli, ve 1'i polis toplam 17 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametini seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı. Çıkan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk belirlemeye göre dumandan etkilenen 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli, ve 1'i polis toplam 17 vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ve vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadıkları öğrenildi.

Yangın sebebiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatılırken yangını kontrol altına alma ve dumanları tahliye çalışmaları sürüyor.