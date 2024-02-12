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İzmir'de taksiciyi tekme tokat döven şahıs operasyonla yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, takip ettiği kadın yolcunun bindiği taksi şoförünü tekme tokat döven şahıs, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı. Şahsın, kadın yolcunun sevgilisi olduğu belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiciyi darbedip kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin M.A. olduğu belirlendi ve evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir'de taksiciyi tekme tokat döven şahıs operasyonla yakalandı

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. Taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak 35 T 5201 plakalı aracına aldı. 100 metre kadar gitmelerinin ardından kadın inmek istediğini belirtip Özer'den durmasını istedi. Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'nde şikayetçi oldu. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de taksiciyi tekme tokat döven şahıs operasyonla yakalandıKaya Özer

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelinin M.A. (26) olduğu belirlendi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın kadın yolcunun sevgilisi olduğu belirtildi.

İzmir'de taksiciyi tekme tokat döven şahıs operasyonla yakalandı

"ŞOFÖR KAPISINI AÇIP SALDIRMAYA BAŞLADI"

3 yıllık taksi şoförü Kaya Özer, olay anını şu sözlerle anlattı: "Gültepe taraflarında yolcularımı bıraktım. Dönerken bir kadın el kaldırdı. Aracıma aldım, kadın panik halindeydi. 'Beni buradan uzaklaştır, kaçır' dedi. Ben de aynı şekilde gaza basıp, oradan uzaklaştım. Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadın tekrardan durmamı istedi. 'Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi. Kadınla konuşurken, koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı.

İzmir'de taksiciyi tekme tokat döven şahıs operasyonla yakalandı

"GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE SALDIRDI"

Beni darbetti. Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Beni araçtan çıkarmaya çalıştı. O sırada kadın hiç karışmayıp, arka koltuktaki poşetlerini almaya çalıştı. O sırada başka bir taksiden biri indi. O da herhalde onun arkadaşıydı. O da bana küfürler, tehditler etti. 'Git buradan' diyerek uzaklaşmamı istedi. Onun da biraz araya girmesiyle, fırsattan istifade edip, aracıma binip, uzaklaştım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim."

İzmir'de taksiciyi tekme tokat döven şahıs operasyonla yakalandı

"TAKSİCİ ŞİDDETİ SON BULSUN"

Polisin, araç kamerasından eşkalini belirlediği şüpheliyi tespit ettiğini belirten Özer, "Yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10 gün önce bir taksici ağabeyimiz gasbedilip, hayatını kaybetti. Onun acısı içerisindeyiz. Onun üzüntüsü hala hepimizin derinden üzerken böyle bir olayın tekrardan başımıza gelmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Bizler taksici olarak ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Hepimizin ailesi var, hepimizin sevenleri var. Taksici şiddeti son bulsun" diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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