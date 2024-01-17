Üye Girişi
Haberler

İzmir'de parfüm fabrikası alevlere teslim oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Çiğli İş Kazası İtfaiye İzmir Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi! Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir? Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Ocak Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adana'da okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba günü Adana'da okullar tatil edildi mi, edilecek mi? SON DAKİKA Adana Valiliği açıklaması!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title