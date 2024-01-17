İzmir'de parfüm fabrikası alevlere teslim oldu: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;