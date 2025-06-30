İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken İzmir'in Menderes ve Seferihisar mahalleleri arasında çıkan orman yangınının hasar görüntüleri gün yüzüne çıktı. Yangın, Doğankent Sitesi'ni etkileyerek evlerin tahliye edilmesine yol açtı. 16 saat süren yangında çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber yurt genelinde başlayan yangınlarla mücadele sürerken, İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı görüntülendi. Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"RÜZGARIN ETKİSİYLE YARIM SAATTE OLDU HER ŞEY"

Yangının başladığı sırada Doğankent Sitesi'nde olduğunu belirten site sakini Berkan Kaya, "Yangın Orhanlı Mahallesi'nde başladı. Yangın bu tarafa doğru geliyor dendi. Biz de dışarıya çıktık yapabileceğimiz bir şey var mı diye, yarım saat geçti sitede dumanlar yükselmeye başladı. Ezbere bildiğimiz siteyi göremez hale geldik. Daha sonra insanları tahliye etmeye başladık, bütün amacımız herkesi çıkartalım, yapabileceğimiz ne varsa onu yapalım oldu. Rüzgarın etkisi ile yarım saatte oldu her şey. Göz ardı ettiğimiz bir şey var her zaman, sitenin güzelliğine aldandık. Buradaki etrafın orman olması riskini göz ardı etmiş olduk. Boşa kullanmışız sularımızı bunu söylemek istiyorum" dedi.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"YANGININ BURAYA SIÇRAYACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM"

Yangın sırasında Seferihisar'daki evinde olduğunu belirten site sakini Selahattin Aydın, "Yangının çıkış yeri ile buranın arasında aşağı yukarı 20 kilometre var, ben 30 yıldır burada çalışıyorum, orman teşkilatında uzun yıllar burada çalıştım ama böyle bir yangın görmedim. Fırtına nedeniyle buraya kadar gelmiş, masal bile olsa hikaye bile olsa yangının bu şekilde buraya kadar sıçrayabileceğini düşünmezdim. Bu sene almıştık burayı, aşağı yukarı 30 yıldır Seferihisar'da oturuyorum yani" diye konuştu.

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHalkınsesi:

eğitim sistemi Din ve ahlak yerine oyun eğlence üzerine olursa alkol yasaklanmazsa Dine saygısızlık eden ceza almazsa bu belalar bitmez ahlaki çöküş dinden uzaklaşma belalari artırır yok Avrupa Japonya ateist bilmem ne diyenler tamam da adamlar en azından ahlaklı burda ne din var ne ahlak ikisi de eksik tüm vebali din karsi olanlarin alkolü destekleyenlerin boynunadir onlar da ülkedeki her felakette günaha ortaklar iyi insan yanlışi desteklemez doğruya karşı durmaz içki içse bile yasaklansın dendiğinde karşı çıkmaz en azından boynunu büker susar. heryeri şehit kanıyla sulanmis şehitlerin uğruna can verdikleri topraklarda din düşmanlığı yapiliyor bundan daha büyük vefasizlik saygiszlik olabilir mi bu ülke savaşlarda Allahü Ekber denilerek kazanildi laiklikle değil

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme149
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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Bence akp ye kayyum atanmali. Basimiza gelen her belanin arkasinda akpliler var. Din Allah vatan diye diye sömürüyorlar. Yeni rant sahalari aciyorlar. Cozum dediler, pk al sana cozum, butun ormanlarinizi yakalim diyor. Veya birlikte yapiyorlar. Ama bundan kurtulmazsak daha cok yanacagiz

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Çok kelime varda susturuluyoruz kotkudan gerçekler saklı ve gizli kalıyor

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

BOŞ BOŞ YORUM YAPANLAR ÇOGALMIŞ

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıR.K:

Baş Kesmeden Bunun gibi olayların önüne geçme imkanı bu ülkede artık Koca bir 0 .. Tek çözümü var ama onuda malesef yapamıyoruz oda nedendir bilinmez diye yazarken bile neden olduğunu artık nerdeyse ilk okul çocuğu bile bilebilir halde.. Bu yorumumu beğenmeyecek olan kişiler SiZin gibi Vata.nH.ainleri Yüzünden bunca kötü haberin çıkış nedeni..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme21
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