İzmir'de Gaz Sızıntısından Patlama: İntihar Edeceğini Söylemiş

İzmir'de Gaz Sızıntısından Patlama: İntihar Edeceğini Söylemiş
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İzmir'in Bornova ilçesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ertan Mavibaş, olaydan önce ailesine intihar edeceğini bildirmiş.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ertan Mavibaş'ın olaydan kısa süre önce ailesini cep telefonuyla arayıp görüntülü görüşme yaparak intihar edeceğini söylediği ortaya çıktı.

Öte yandan, olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mavibaş'ın doğal gaz hattıyla ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlediği belirtilmişti.

Kadir ÖZEN /İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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