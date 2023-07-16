İZMİR'DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları, dillerinde marşlarla 15 Temmuz şehitlerini andı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının canlı olarak yayınlandığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, 15 Temmuz temalı belgeseller gösterildi, mehteran konseri gerçekleştirildi. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları, dillerinde marşlarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Törende konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu taşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden duyuyor, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu yaşıyoruz dedi.

'ŞANLI BİR DİRENİŞLE HÜSRANA UĞRATTIK'

Vali Köşger 15 Temmuz'un ülkemiz için bir milat olduğunu belirterek, O kara günde hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Terör örgütü FETÖ'nün üyesi, Pensilvanya'daki elebaşının maşası olan bir güruh, demokrasimize ve milli irademize göz dikti. Bu gözü dönmüş güruh köprüleri, havalimanlarını, şanlı ordumuzun araç, gereç ve teçhizatlarını gasp ederek, milletin uçaklarını, tanklarını, ağır silahlarını yine milletimize karşı kullanarak, hatta millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizi dahi bombalayarak, alçaklıkta sınır tanımamıştır. Ne var ki şairin dediği gibi 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' düşüncesiyle, asil ve cesur milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, tereddüt etmeden, sokakları, caddeleri, meydanları doldurmuş, sinesine doğrultulan tanklara, uçaklara, helikopterlere ve namlulara gövdelerini siper etmiştir. Bir avuç hain, hürriyet aşığı bu millete pranga vurmayı tekrar denedi ve hamdolsun başaramadı. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyen hainleri, omuz omuza, şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye'miz artık asırlık ve asil bir çınara dönüşmüştür. Kökleri sağlam bu devletin geleceği ise yepyeni bir vizyonla, inşallah çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın. Velhasıl tüm milletimizin yüzyılı, yani Türklerin ve Türkiye'nin Yüzyılı olacaktır diye konuştu.

'15 TEMMUZ DİRENİŞİ DEMOKRASİ, BAYRAK, EZAN İÇİNDİR'

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 15 Temmuz gecesi tankların önüne yatanlara selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) boş bırakmayarak, TBMM'ye koşan bütün milletvekillerimizi saygıyla, hürmetle anıyoruz.15 Temmuz gecesi Saraçhane'ye koşup, büyükşehir belediyesini o hainlere kaptırmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz gecesi 'Bir grup güruh bir ayaklanma yaptı, bu ayaklanmada gereğini yapacağız' diyen dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz'daki direniş sadece demokrasi için değil hem demokrasi hem bayrak hem devlet hem ezan içindir. Birileri medet ummasın. 15 Temmuz destanı 70'inci yılında da, yüzüncü yılında da kutlanacak ve o gece yaşananlar aynı şekilde anılar tazelenecek. Medet umdular. Beklenti içine girdiler. 'Biletlerimizi alıyoruz, geri geliyoruz' dediler. Gelemediniz, Allah'ın izniyle gelemeyeceksiniz. Size 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeyi dar ettiğimiz gibi, dünyayı da dar edeceğiz, Türkiye yargısına teslim edeceğiz ve hak ettiğiniz şekilde yargılanacaksınız diye konuştu.

'15 TEMMUZ BU VATAN İÇİN GÖVDESİNİ SİPER EDENLERİN GÜNÜDÜR'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmasında 15 Temmuz'un bu vatan için gövdesini siper edenlerin günü olduğunu belirterek, 15 Temmuz vatan için, bayrak için, ezan için şehadete yürüyenlerin günüdür. Bu vatanı geçilmez, bu bayrağı indirilmez kılan şehitlerimizi, gazilerimizi ve asil milletimizi yad etmek üzere bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen birbirinden kıymetli kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Meydanlara koşan, akın akın bu ülkeyi geçilmez kılan milletimizi saygıyla yad ediyoruz. Onlar plan yaptılar, tuzak kurdular ve onlar asıl planlayıcının Allah olduğunu unuttular. Rabbimiz o geceyi bu milletin omuzlarında yükseltti dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Hain darbenin ilk haberini aldığımızda hemen ülkemizi muhafaza etme göreviyle evlerimizden çıktık. Bu ülke o gece büyük bir işgal girişimi yaşadı. Ülkemiz adeta yok edilmek istendi. Yaşananlar hiç şüphesiz aklımızdan çıkmayacak. Yaşadıklarımız nesilden nesile aktarılacak. Bu millete namusunu çevirip bu emri veren şeref yoksunlarıyla hesaplaşmamız hiçbir zaman bitmeyecek diye konuştu.

Türkiye'de 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, Cumhuriyet tarihi boyunca, darbelerden çok çekmiş, büyük bedeller ödemiş Türkiye ve Türk Milleti artık yeter demiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kasteden, milletin iradesini külliyen gasp etmek isteyen terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine 'dur' demiştir. Darbelere, vesayete 'artık yeter' demiştir. 15 Temmuz'da bu ülkenin topunu tüfeğini bu ülkenin insanına doğrultan ihanet şebekesi, bu memleketin gerçek sahibi olan milletten tarihi bir cevap almıştır. Hakkına, hukukuna, geleceğine kurulan kumpası yerle bir eden milletimiz, 7 yıl önce bugün 251 şehitle bir destan yazmıştır şeklinde konuştu.

TÖREN GECE BOYU DEVAM EDECEK

İzmir'deki tören, Kahramanlık Türküleri konseri, zeybek gösterisi, semazen gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanması, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla gece boyunca devam edecek.

TÜM CAMİLERDE AYNI ANDA SELA OKUNDU

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen tören, Kahramanlık Türküleri konseri ve zeybek gösterisi ile devam etti. 15 Temmuz şehitlerinin yad edildiği törende program, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla son buldu. (DHA)