İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer fabrikalara da sıçrarken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk ve plastik fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.
KISA SÜREDE DİĞER FABRİKAYA SIÇRADI
Kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı. Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.