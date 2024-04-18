İzmir Çiğli'de kauçuk ve plastik fabrikasında yangın! Ekipler olay yerine sevk edildi

İzmir Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk ve plastik fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

KISA SÜREDE DİĞER FABRİKAYA SIÇRADI

Kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı. Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.