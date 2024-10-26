İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ VE TACT Fuarcılık iş birliği 4'üncüsü düzenlenen İZKİTAP- İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ VE TACT Fuarcılık iş birliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İZKİTAP- İzmir Kitap Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl 'Sinema ve Edebiyat' temasıyla gerçekleştirilen fuar, 3 Kasım'a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Girişin ücretsiz olduğu fuar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İZKİTAP- İzmir Kitap Fuarı'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kitap fuarının İzmir kent tarihi ve kimliğiyle özdeşleştiğini dile getirip, "Kitabı kendimize en zengin, en keyifli dostlardan biri olarak görüyorum. Yaşadığımız dönemde insanlar bireyselliğe itiliyorlar, her insanın çevresinde duvarların örüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Her şeyden korkulması gerekir, kendinizi korumaya alın diye insanları yönlendiren bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde insanın çevresindeki duvarları görmeyeceği, kendisini özgür hissedeceği, içine daldığı zaman güzel bir dünyaya adım atacağı bir iş kitap okumak. Kitap yazmanın nasıl bir şey olduğunu denemek lazım. 'Bunu söyleyen sensin yazdığın bir kitap var mı' diyebilirsiniz, yazdığım ama yayınlamadığım şeyler var. Umarım bende yayınlanmış bir kitabın yazarı olarak fuarda imza atabilme onuruna erişirim" dedi.

'ATATÜRK BİR KİTAP DOSTU OLARAK BİZE ÖRNEK'

İzmir'in Homeros'un şehri olduğunu dile getiren Başkan Tugay, "8 bin 500 yıl önce İlyada ve Odysseia ile dünyada çığır açan yazarın memleketlisi olmaktan onur duyuyoruz. İzmir Cumhuriyet'in, aydınlanmanın şehri. Atatürk'ün izinde giden, onu izlemekten onur duyan bir şehir. Hayatı boyunca 4 bine yakın kitap okuduğu, 9 kitap yazdığı bilinen Atatürk'ün bir kitap dostu olarak bize örnek olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu. Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gencimizin alacağı bir kitap, burada okuyacağı tarih bilgisi belki hayatını değiştirecek. Belki bir yazarımız ilk defa okuyucularıyla buluşacak. Bu ihtimaller hepimizin verdiği emeğin karşılığına değer."

'FUAR İZMİR'İN KÜLTÜREL RUHUNA DEĞER KATIYOR'

TACT Fuarcılık Kurucusu Saruhan Simsaroğlu, "Fuar her yıl daha çok büyüyerek ve daha fazla insanı kitapların büyülü dünyasında bir araya getirerek İzmir'in kültürel ruhuna değer katıyor" dedi. Fuarda 220 yayınevi sahaf ve 400 yazar, çizer, gazetecinin bir araya geldiğini aktaran Simsaroğlu, "Fuara katılan her bir yayınevi İzmir kitap fuarının anlamını pekiştiren bir dayanışma örneği sergiliyor" diye konuştu.

'EVİNİZE HOŞGELDİNİZ'

Fuarın onur konuğu Yazar Hakan Günday da "Korkunun baskının ve şiddetin sıradan bir iletişim aracına dönüştüğü, insanın etrafına ve arasına duvarlar örüldüğü, insanların ayrıştırılmasının çok daha karlı görüldüğü bir çağda edebiyatın en ihtiyacımız olan özelliği insanı tanımaya, anlamaya çalışıyor olması ve insanların arasında bir ilham köprüsü kurmaya çalışıyor olması. Dolayısıyla edebiyat etrafında, içinde duvarları olmayan bir ev ve insan nesiller boyunca bu evi inşa etmeye çalışıyor. Fuarı ziyaret edecek her okura şunu söylemek istiyorum; 'Evinize hoş geldiniz'" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Başkan Cemil Tugay, Hakan Günday'a plaket takdim ettikten sonra kitap fuarını gezip, kitapseverlerle fotoğraf çektirdi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,