İYİ Partili Türkeş, okullardaki şiddetin çözümü için güçlü öğretmenleri işaret etti

(TBMM) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, son yıllarda okullarda şiddet olaylarının arttığına dikkati çekerek, "Siz istediğiniz kadar güvenlik görevlisi koyun kapıya tabii bu da olmasın demiyorum ama sorunu kökünden çözecek olan öğretmendir bence. Güçlü, saygın, okulda öğrencilerin de sahiplendiği, öğrencileri de sahiplenen öğretmenler olmadan bu işi çözmenin zor olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, "2026 yılında Akademi Sınavı'na başvuran öğretmen sayısı 391 bin gözüküyor. Yani bu ne demek Türkiye'de yaklaşık 500 bin atanamayan, iş arayan öğretmen var demek. Siz bunu bir başarı olarak görüyor musunuz, Sayın Bakan" diye sordu.

Türkeş, son yıllarda okullarda şiddet olaylarının arttığına dikkati çekerek, velilerin çocuklarını okula gönderirken geçmişte yaşanmayan güvenlik endişeleri taşıdığını ifade ederek, "Evet, dijital dünya deniyor, uyuşturucu deniyor bunun sebepleri arasında bunlar tartışılıyor, konuşuluyor ama acaba okulda öğretmenlerin varlığının hissedilmiyor olması da önemli bir sebep olamaz mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz istediğiniz kadar güvenlik görevlisi koyun kapıya tabii bu da olmasın demiyorum ama sorunu kökünden çözecek olan öğretmendir bence. Güçlü, saygın, okulda öğrencilerin de sahiplendiği, öğrencileri de sahiplenen öğretmenler olmadan bu işi çözmenin zor olduğunu düşünüyorum. Evine ekmek götürmenin kafasında borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen öğretmenin var olduğu bir eğitim dünyasında da işin açıkçası başarıların kısıtlı ve sınırlı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Türkeş, bütçede öğretmenler için ayrılan kaynakların nasıl değerlendirileceği, kaç öğretmen atamasının planlandığı ve bütçenin öğretmenlerin çalışma koşullarına nasıl yansıyacağı konularında Bakanlık'tan açıklama beklediğini ifade etti. Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanıp sağlanmadığını soran Türkeş, Ankara'daki farklı mahallelerdeki okullar ile özel ve devlet okulları arasında öğrenci sayısı, öğretmen dağılımı ve eğitim imkanları bakımından önemli farklılıklar bulunduğunu öne sürdü.

Yapay zekanın eğitim sisteminde yol açacağı dönüşüme yönelik Bakanlığın hazırlıklarını sorgulayaran Türkeş, öğretmenlik ve üniversite eğitiminin geleceğine ilişkin planlamaların ve bu alandabütçede ayrılan kaynakların açıklanmasını istedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarında fen, okuma ve matematik alanlarında kaydettiği uan artışını olumlu bulduğunu belirterek, OECD ülkelerinin çoğunda puanlar gerilerken Türkiye'nin yükseliş göstermesinin nedenlerinin, sonuçların kalıcılığının ve eğitim sistemine yansımalarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Usta, okul öncesi eğitimde Türkiye'nin OECD ortalamasının gerisinde kaldığını belirterek, 0-2 yaş grubunda okullaşma oranının oldukça düşük, 3-5 yaş grubunda ise yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade etti. 3-5 yaş grubunda okullaşmanın artırılması gerektiğine dikkati çeken Usta, "Artış da var ama hala çok kötüyüz" dedi.

Kaynak: ANKA