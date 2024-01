İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da; büyükşehir belediye başkanı adaylarının Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş olduğunu açıkladı. Akşener, "Ayyüce Hanım aynı zamanda babasından öğrendiği vazifeye koşmak, vazifeden kaçmamak şiarının da canlı temsilcisidir. Türkiye'de yoktu şu süreçte bazı çalışmalar yaptık ve önde çıktı. O yoktu biliyor musunuz GİK topladım ben, 'Adana'da Ayyüce Hanım'ı aday edeceğim' dedim ve basından duydu. 'Adana'ya hizmet benim için bir şereftir' dedi ve tartışmadı. Ayyüce Türkeş Taş göreceksiniz Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacak. Seçileceğine Allah şahit kalpten inanıyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri için başlattığı il gezilerine devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü Manisa'yı ziyaret eden Akşener bugün Adana'ya geldi. İYİ Parti Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, "Uzun bir zamandır il teşkilatlarımızı gezemedim. Çünkü covid vardı. Bugün Adana İl Başkanlığındayız. Tarif edilemez duyguların karşılığı" dedi.

"İYİ Kİ DE İYİ PARTİMİZİ KURMUŞUZ, ONU VAR ETMEK İÇİN DİRENMİŞİZ"

Partisinin kuruluş günlerini hatırlatan Akşener, "Nereden nereye diye bir psikolojim var. Çok zor bir yoldan geçtik ve her bir arkadaşım bu zor yoldan geçerken pek çok şeyleri en azından manevi anlamda feda ettiler. Sizlerin huzurunuzda partimizin en başından beri yer alan, çeşitli bedeller ödeyen bütün arkadaşlara el kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün geldiğimiz noktada güzel bir iş yapmışız iyi ki de İYİ Partimizi kurmuşuz, onu var etmek için direnmişiz. Bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman o direncin, iradenin, gayretin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'ye ne kadar önemli bir yolu açtığını hep beraber görüyoruz. İki yumruğun arasına sıkıştırılmış birbirine düşman edilen ve bu işin rantını da siyasetçinin yediği, milletimizin çırak çıktığı bir düzeni Allah bize gösteriyor, bugün gösteriyor, yarın da inşallah bunun sonuçlarını göreceğiz. Biz milletimize nefes aldıracak, üçüncü bir tercihiniz var kardeşim diyen bir seçenek ortaya sunan bir siyasi organizasyonuz" diye konuştu.

Akşener, İl Başkanlığında partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayını da açıkladı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık'ın arasında konuşan Akşener şunları söyledi:

"İki kadının arasında olmak harika bir duygu. Adana'nın Büyük Şehir Belediye Başkanını ve diğer ilçelerimizin belediye başkan adaylarını kamuoyuna ilan edeceğiz. Ayyüce Hanım'ın bir özelliği var. Adana'nın da bir özelli var. Adana rahmetli başbuğumuzun şehri. Türkiye'de rahmetli başbuğumuza yanlışlıklar yapılırken, onun hakkında kurduğu yapının hakkında tezviratlar yapılırken, kötülükler yapılırken Adana rahmetli başbuğumuzu bağrına basmış ve onu milletvekili seçmiş bir ilimiz. Benim gözüm kadim başbuğun şehridir Adana.

"BEN AYYÜCE HANIMI PARTİMİZE KATMAK İÇİN ARADIĞIMDA İSTANBUL VEYA ANKARA'YI SORABİLİRDİ"

Dün akşam beraberdik, sordum 'kızım ben seni kaç yaşından beri tanıyorum' diye, 16 ile 17 arasında anlaşamadık ama o yaştan beri tanıdığım, mücadelecilik ruhuyla, babasının bugünkü temsilcisi olan bir kızımız, bir kardeşimiz siyasetçi. Ben Ayyüce Hanım'ı partimize katmak için aradığımda İstanbul veya Ankara'yı sorabilirdi. Meşhur insanların tümü bana bunu sordular. Çünkü büyükşehirlerde çok fazla gayret etmeden seçilirsin. Adana büyük bir şehrimiz ama günün sonunda Adana'da siyasi alan ve seçmen sonuçta birbirini tanıyan ve kimin kim olduğuna dair fikri olan ve her seçmene, her muhtara, her bir kadına ulaşılması gereken bir şehrimizdir. 'Adana'dan aday etmek istiyorum seni' dediğimde 10 dakikalık muhtemelen annesine bir bilgi verdi, 10 dakika sonra 'şu saatte uçağa binip geliyorum' dedi.

"AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ GÖRECEKSİNİZ ADANA'NIN BU DÖNEMDEKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK"

Ayyüce Hanım aynı zamanda babasından öğrendiği, vazifeye koşmak, vazifeden kaçmamak şiarının da canlı temsilcisidir. Türkiye'de yoktu şu süreçte bazı çalışmalar yaptık ve önde çıktı. O yoktu biliyor musunuz GİK topladım ben, 'Adana'da Ayyüce Hanım'ı aday edeceğim' dedim ve basından duydu. 'Adana'ya hizmet benim için bir şereftir' dedi ve tartışmadı. Ayyüce Türkeş Taş göreceksiniz Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacak. Belediye başkanlığı gibi ağır bir sorumluluk, ağır bir görev seni bekliyor. Seçileceğine Allah şahit kalpten inanıyorum. İki kadının el ele verip bu işi başaracaklarına inancım tamdır."