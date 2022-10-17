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İsveç'te hükümet kuruldu! Yeni Başbakan'ın ilk konuşmasında dikkat çeken Türkiye sözleri

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İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Bu doğrultuda yeni başbakan, Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson oldu. Kristersson, NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıklarken konuyla ilgili "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsveç'te parlamento, seçimlerden 36 gün sonra Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri Ulf Kristersson'u yeni başbakan olarak seçti. Parlamento bugün Kristersson'un başbakanlığı için güven oylamasına gitti. 176'ya "evet"e karşı 173 hayır ile İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson oldu. Ulf Kristersson, oylaması sonrası kendisini destekleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Oylamada aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı. Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (S), Yeşiller ve Çevre Partisi (MP), Sol Parti (V) ve Merkez Partisi (C) güven oylamasında hükümete destek vermedi.

Parlamentoda seyirciler arasında bir kişi, yeni hükümeti protesto ederek hükümetin "sahte" olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri eylemciyi dışarı çıkardı.

İsveç'te seçimden 36 gün sonra hükümet kuruldu

Ilımlı Muhafazakar Partinin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve bakanlar kurulunu yarın açıklayacağını söyledi. İsveç'in Vasteras kentinde bulunan Tidö Sarayı'nda 13 Ekim'de Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ve İsveç Demokrat Partisi ile hükümet üzerinde anlaştıklarını aktaran Kristersseron, "Tidö Anlaşması İsveç İçin Sözleşme" başlığı altında 62 konu ve 7 ana başlıkta uzlaştıklarını belirtti.

İsveç'te seçimden 36 gün sonra hükümet kurulduUlf Kristersson

İsveç'in 7 ana sorunu olduğunu ifade eden Kristersson, bunların eğitim, suç ve çete savaşları, hasta bakımı, göç ve entegrasyon, ekonomi, iklim ve enerji krizi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi olduğunu kaydetti. Merkez Partisi Türk asıllı milletvekili Muharrem Demirok da yaptığı açıklamada, yeni hükümetin, Meclisten güvenoyu almasını "İsveç'in kara günü" olarak nitelendirdi. Sağ hükümetin beklentilerden uzak olduğunu söyleyen Demirok, "Sağ hükümet, aşırı sağcı politikalar izleyeceği yönünde sinyaller verdi. Daha liberal politikalar bekliyorduk, bu politikalarla İsveç'i 4 yıl yönetmesi zor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıkladı. Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy almıştı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazanmıştı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oyunu yüzde 20,5'e yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi konumuna gelmesi dikkati çekmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: AA / Güncel

Münir Karaloğlu Hükümet İsveç Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

slim shady:

Ne saçma bir anlaşma. Bundan 10 sene sonra tekrar eski haline dönecek bu arkadaşlar. Abd baskısıyla yapılmış bir anlaşma başka birşey değil!

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