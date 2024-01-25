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TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamladı. İsveç Başbakanı Kristersson, "Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Billström ise "Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra geriye sadece Macaristan'ın onayı kaldı" dedi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylandığına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda önceki gün kabul edildi. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu. Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: BİR KİLOMETRE TAŞI DAHA AŞILDI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı.

ISVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE'NİN KARAR ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X paylaşımında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip ) Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsveç Nato Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Çınar Saraç:

Yanar döner reis , papazı da vermeyeceğiz dedi verdi , adam yanar dönerde bir numara

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Heyy Heyyy:

Ne zaman dik durabildik ki . .

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Onemli Degil:

Artik Milletce KORSE Takar Gezeriz...

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Hakan Celik:

Olsun.Hamd olsun.Varayım mutfağa gidiyim de kendime bir güzel bir şükür ,soslu ekmek arası makarna yapayım.Allah bunlardan geri koymasın beni.İsveçliler anlayamaz beni

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Muharrem Güreli:

Hiç yüzü kızarmıyor Allah utandırmasın dedi duası tuttu utanma duygusunu almış

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Vedat Muhip:

Ben sadece :) halimiz diyorum

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