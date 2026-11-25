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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 148 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi davasında, kamu görevlileri hakkında verilen beraat kararını bozdu. Gerekçede, binanın yapımında kusuru bulunanlar ile sanıkların sorumluluğunu irdeleyen ve raporlar arasında çelişkileri gideren yeni bilirkişi raporu alınmadan eksik incelemeyle ve yetersiz gerekçeyle karar verilmesinin bozma nedeni yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Sitesi'nin iki blokunun, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 148 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, müteahhit Ahmet Kara'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verilmiş, 6 kooperatif yönetim kurulu üyesi ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan 9 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 15 sanık ise beraat etmişti.

Başsavcılık, depremde yakınlarını kaybedenler ve sanık Ahmet Kara'nın avukatları, karara karşı istinaf başvurusunda bulundu.

MÜTEAHHİDİN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını yerinde bularak, yerel mahkemenin kararını eksik inceleme nedeniyle bozdu.

Sanık Ahmet Kara'nın, "üzerine atılı taksirle öldürme ve yaralama suçunu işlediği iddiasına dair somut delillerin olması, olay tutanağı, bilirkişi raporları, adli raporlar, sanığın kaçma şüphesinin bulunması, tutuklulukta geçen süre ile kovuşturma konusu suç için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırları arasında ölçülülük bulunması, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacak olması dikkate alınarak" tahliye talebinin reddine, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KARAR YETERSİZ GEREKÇELİ BULUNDU

İstinafın gerekçesinde, Anayasa'nın 141/3. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 34 ve 230. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının sanıkları, mağdurları, Cumhuriyet savcısını ve herkesi inandıracak, kanun yolu denetimine olanak sağlayacak biçimde gerekçelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Daire, kararın dayandığı verilerin, bu verilerden ulaşılan sonuçların, iddia, savunma ve tanık anlatımlarına ilişkin değerlendirmelerin gerekçede açıkça ortaya konulması, suçun unsurları ile kanıtlandığı kabul edilen olayların da gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

ÜÇ BİLİRKİŞİ RAPORU BİRBİRİNİ TUTMADI

Gerekçede, soruşturma aşamasında Konya Teknik Üniversitesi'nden, kovuşturma aşamasında ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden alınan bilirkişi raporlarında, belediyenin yapı denetiminden sorumlu görevlilerinin, 1997 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik yerine 1975 tarihli yönetmeliğe göre denetim yapmaları nedeniyle "kusurlu" olduklarının belirtildiği aktarıldı.

Buna karşılık, Dokuz Eylül Üniversitesi raporunda aynı görevlilerin "kusursuz" olduğu görüşüne yer verildiği belirtilen kararda, bu raporun diğer bilirkişi raporlarıyla ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin benzer davalardaki kararlarıyla çeliştiğine işaret edildi.

Daire, "İlk derece mahkemesi tarafından binanın yapımında kusuru bulunanlar ile sanıkların sorumluluğunu sarahatle irdeleyen ve raporlar arasındaki çelişkileri gideren yeni bir bilirkişi raporu alınmadan eksik incelemeyle ve yetersiz gerekçeyle karar verilmesi suretiyle CMK'nın 289/1-g maddesine aykırı davranılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Dosya, yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderildi. İstinaf kararının ardından davanın yeniden görüleceği duruşmanın 19 Şubat 2027'de yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA