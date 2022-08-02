İŞTEN ÇIKARILINCA ŞANTAJ YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLEN KADININ EVE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLETTİ İDDİASI

ASIL SALDIRI BUNDAN SONRA BAŞLIYOR DİYE MESAJ ATTI İDDİASI

Olay, dün saat 21.40 sıralarında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sağlık şirketinin yöneticisi Tuğçe Özant'ın iddiasına göre; yaklaşık 9 ay önce işten çıkarılan Havva Gülşen, Özant'ın kişisel bilgilerini, kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşarak şantaj yaptı. Yaklaşık 9 aydır tehditlerini sürdüren Gülşen yine iddiaya göre Özant'a, Çok kötü günler geliyor, bekleyin bakalım. Asıl saldırı bundan sonra başlıyor. Elinizden geldiği her şeyi yapın, hatta daha fazlasını şeklinde mesaj attı.

'YORGUN KURŞUN DEĞİL HEDEF ALINDIĞI SÖYLENİYOR'

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NE OLMUŞTU

Bu şikayetlerden birine yönelik yürütülen soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanmış ve tutuksuz şüpheli Gülşen hakkında Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.