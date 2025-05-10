İşten Çıkarılan Kadın İşçiler, CHP Genel Merkezi Önünde Protesto Düzenledi

İzmir'in Çiğli Belediyesinden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak işe iadelerini talep etti.

Genel Merkez önünde grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, yıllarca emek verdikleri Çiğli Belediyesinden, herhangi bir gerekçe gösterilmeden çıkarıldıklarını ve 11 aydır haklarını aradıklarını söyledi.

Özdinçer, "Sesimizi duyurmak için çalmadık kapı bırakmadık ama sesimize sağır kalındı, emeğimize sırt dönüldü. Bu yüzden yola çıktık. İzmir'den Ankara'ya 10 gün boyunca omuz omuza yürüdük." diye konuştu.

Sadece partinin tabelasının değil, halkın vicdanının önünde olduklarını vurgulayan Özdinçer, "Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden, daha fazla mağduriyet yaşatmadan bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekçi Kadınlar Derneği üyelerinin de destek verdiği açıklamanın ardından gruptakiler, slogan ve alkışlarla işten çıkarılmayı protesto etti.

Kadın işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile işe tekrar alım süreçleriyle ilgili görüşene dek Genel Merkez önünde bekleyeceklerini belirtti.

İzmir Çiğli Belediyesinden yaklaşık 11 ay önce işten çıkarılan 16 kadın işçi, işe iade için çeşitli eylemlerde bulunmuştu.

1 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine yürüme kararı alan kadın işçiler, Çiğli'den başlattıkları ve büyük bölümünü yürüyerek katettikleri yolculuğun ardından dün Ankara'ya ulaşmıştı.