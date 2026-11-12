Bakan Çiftçi, Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kırmızı bültenle aranan "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok. Türk adaletinin ve devletimizin kararlılığından kurtulamayacak, eninde sonunda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hesap verecekler." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA