Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler Haber Videosunu İzle
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düşen, 4 askerimizin şehit olduğu S-70 tipi askeri helikopterin enkazından ilk görüntüler geldi. Helikopterin düştüğü alanda büyük bir yangın çıktığı görüldü.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.

EKİPLER ENKAZDAKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 4 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

İlgili Haberler
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz varMalatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
48 suçtan aranan Barış Boyun çetesi yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı

48 ayrı suçtan aranıyordu! Çete liderine sınırda kelepçe

Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti

Arkadaşlarının getirdiği yiyeceği yediler! Hepsi hayatını kaybetti
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Devlet üniversitesinde skandal! Öğretim üyesi açığa alındı
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt

Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna bomba yanıt
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

Ünlü kahve zincirinde skandal! Dondurmadan çıkanlar mide bulandırdı
Adı yasak aşk iddialarına karışan Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti

Adı yasak aşk iddialarına karışmıştı! Ünlü şirketin CEO'su istifa etti
Kemer Belediyesi şirketinin müdürü tutuklandı! Kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddia ediliyor

Hesabına 80 milyon lira aktardığı iddia edildi! Müdür tutuklandı
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar

Fenerbahçe'de karar: İki oyuncuya da imza attırılıyor