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Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın

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Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
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Fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Silivri'deki cezaevi günlerine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya atıldı. 12 metrekarelik tek kişilik koğuşta kalan Kaya'nın, ilk avukat görüşmesinde çocuklarından söz ederek ağladığı, aynı bloktaki protestolardan rahatsız olduğu ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile selamlaştığı ifade edildi.

  • Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 6 Kasım'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun C Blok bölümüne yerleştirildi.
  • Kaya, yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik koğuşta kalıyor; koğuşun yalnızca kendisinin kullanabildiği avlusu 08.00-20.00 saatleri arasında açık tutuluyor.
  • Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstlendi; kardeşi Ömer Fatih Sayan avukat kimliğiyle görüşmeye gitti, diğer avukatların görüşme talepleri kabul edilmedi.

Fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Silivri'deki cezaevi günlerine ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

12 METREKARELİK KOĞUŞTA KALIYOR

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 6 Kasım'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun C Blok bölümüne yerleştirildi.

Kaya'nın yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde tek kişilik bir koğuşta kaldığı, koğuşun yalnızca kendisinin kullanabildiği bir avluya açıldığı ifade edildi. Avlunun sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık tutulduğu, Kaya cezaevine getirilmeden önce koğuşunun temizlendiği aktarıldı.

KADIN HÜKÜMLÜLERİN PROTESTOLARINDAN RAHATSIZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, Kaya'nın bulunduğu blokta bazı kadın hükümlülerin slogan atarak ve kapılara vurarak protesto gerçekleştirdiği belirtildi. Kaya'nın bu protestolardan rahatsızlık duyduğu da aktarılanlar arasında yer aldı.

İLK AVUKAT GÖRÜŞMESİNDE AĞLADIĞI İDDİASI

Kaya'nın avukat görüşmeleri sırasında özel önlemler alındığı da ifade edildi. Avukatların tanıklıklarına dayandırılan bilgilere göre ilk görüşmesini C1 kabininde gerçekleştiren Kaya'nın bulunduğu sırada C2 kabinine başka kimse alınmadı. Bir cezaevi görevlisinin kabin dışında beklediği ve görüşme kabininin kapısının kilitlendiği belirtildi.

Tanıkların anlatımına göre Kaya, ilk görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı. Yakındaki kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı iddia edildi.

MEHMET AKİF ERSOY İLE SELAMLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

DW Türkçe'nin aktardığı bir diğer ayrıntı ise Kaya'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile karşılaşması oldu. İkilinin selamlaştığı, Ersoy'un Kaya'ya "Geçmiş olsun" dediği ileri sürüldü.

BABASI VE KARDEŞİ ZİYARET ETTİ

Habere göre Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstlendi. Ramazan Sayan'ın kızını cezaevinde ziyaret ettiği, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle görüşmeye gittiği belirtildi.

Kaya'nın babası ve kardeşi dışındaki avukatların görüşme taleplerini kabul etmediğinin altı çizildi.

★ Okurların en beğendiği yorum
Altay Bozkurt:birkaç ay sonra adli kontrol šartiyla dišarida :)))
Tüm yorumlar (35)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (35)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

içeriye girenlere bakılırsa devletin adaletinin herkese adil olarak işlediğini görürsün. süleymancı da var içeride, eko da var, sapığı da var, yolsuzu da var. kimden olursa olsun yapan cezasını çekiyor. ve bu türkiyede ilk defa oluyor. helel olsun reise

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Sezer:

fon vurgunu listesinde kalbur üstü yüzlerce kişi vardı birini en cok adı cıkanı günah kecisi yaptılar yakında salıp faiziyle parasınıda verirler tabi aldılarsa

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme10
Haber YorumlarıJasmin:

Emin misin HERKESE ADİL işlediğinden? Herkese özel koğuş mu veriliyor böyle?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Uğur nerede yaşıyorsun? ne. içiyorsun, bu kafadan bizde istiyoruz! ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:★ Okurların en beğendiği

birkaç ay sonra adli kontrol šartiyla dišarida :)))

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

yok idam etsin, mantık, akıl, eksik, ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz, fazla değil birazcık beynimizi çalıştırın yeter.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

Daha beter olacaklar bu daha başlangıç sandık gelsin sandık acil.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme15
Haber YorumlarıSelami KARAGÜLLE:

Aynen o sandık bir gelsin Sizden bizden demeden bunların hesabını Soran kimse ona basacağım mührü :)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
Haber YorumlarıMustafa Kaya:

7896 böyle tiplerin hırsızlık yapmış yolsuzluk yapmış vatan haini olmuş hiç mi hiç umurlarında değil bunların tek karşı oldukları bağımsız hür kendine yeten bir Türkiye'nin inşaasındaki lider ve onu destekleyenler sorsan hemen ekonomi derler bunlar değil mi patates soğan için ülkeyi ayağa kaldırmak isteyenler bunlar değil mi iki ağaç için ülkede kaos yaratmak isteyenler dün İstanbul'u yalayıp yutan için kendilerini paralıyorlardı bugün kalkmış dğrğstlğkten dem vuruyorlar

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Haber Yorumlarıbatubora1274:

kadın ve erkek tutuklu karşılaşıyor demek ki? sahilde yürüyüş mü yaparken karşılaşmışlar;)

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