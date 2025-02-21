İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

6 İL İÇİN UYARI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda şunlar kaydedildi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir.

PAZAR GÜNÜ SAAT 13.00'E KADAR YASAK

Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır."