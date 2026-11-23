KORAY TAŞDEMİR - İstanbul'da 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Soğukçeşme Sokağı Sarnıcı, kentin "su uygarlığı" geçmişine ışık tutan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) " İstanbul'un Su Uygarlığının Şahitleri: Sarnıçlar" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Gülhane, Soğukçeşme, Hipodrom ve Fildamı sarnıçları ile tarihi sarnıçlara ilişkin uzman görüşlerine yer verildi.

İstanbul'da kesin sayısı bilinmemekle birlikte çok sayıda tarihi sarnıç bulunuyor. Bunlardan Bizans dönemine ait olduğu ve 5 ila 7. yüzyıllar arasına tarihlendiği belirtilen Gülhane Parkı Sarnıcı'nın kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Duvar kalıntılarından hareketle sarnıcın üzerinde geçmişte başka bir yapının bulunduğu, manastır veya hamamın altyapısı olarak inşa edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen ve Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde yapıldığı değerlendirilen Soğukçeşme Sokağı Sarnıcı, altı büyük taş sütunun taşıdığı yüksek örtüsüyle dikkati çekiyor. Sarnıcın Ayasofya'nın hemen altında üzerinde başka bir yapıyı taşımak üzere inşa edildiği düşünülüyor.

Hipodrom, Roma İmparatoru Septimius Severus'un 2. yüzyılda inşa ettiği ve 4. yüzyılda da yenilenen bir yapı olarak kabul ediliyor. Sultanahmet Meydanı'nda yer alan Hipodrom Sarnıcı'nın da Bizans döneminde su deposu olarak düzenlendiği değerlendiriliyor.

Bizans döneminde 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Fildamı Sarnıcı ise İstanbul'un en iyi korunmuş büyük açık hava sarnıçlarından biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı döneminde "fillerin barınağı" olarak kullanılan yapı, günümüzde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

"Park düzenleme çalışmaları sırasında Gülhane Sarnıcı bulundu"

AA muhabirine konuşan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, İstanbul'un su kaynakları açısından yaşadığı kısıtlılık nedeniyle dünyada en çok sarnıç inşa edilen şehirlerden biri olduğunu söyledi. Sarnıçların temel amacının özellikle kurak mevsimlerde ve uzun süren kuşatmalarda kentin su ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Yılmaz, bu yapıların o dönemler için hayati bir öneme sahip olduğunu anlattı.

İstanbul'da ziyaret edilebilen sarnıçlardan birinin de Gülhane Parkı'nda bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sarnıç, bir Bizans sarnıcıdır. Aslında Topkapı Sarayı'nın sınırları içerisinde yer alıyordu ve eskiden çok az kişi varlığından haberdardı. Topkapı Sarayı'nın Haliç'e bakan yamaçlarında, eskiden 'Has Bahçe' olarak isimlendirilen ve saray bahçelerinin bulunduğu bölgede bulunuyordu. Sarayın bahçeleri burada bulunuyordu. Yoğun bir selvi korusunun olduğunu biliyoruz. O selvi korusunun üzerinde, Çinili Köşk'ün hemen yakınında sarnıcın üzerine bir taş sofa oluşturulmuştu. Osmanlı döneminde bu sofa, muhtemelen keyifli zaman geçirmek için kullanılıyordu. Ancak 1850'lerde, Osmanlıların 'Saray-ı Cedid' dedikleri Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasıyla birlikte bu saray ve bahçeleri yavaş yavaş önemini kaybetti."

Yılmaz, 1870'lerde sarayın dış bahçelerinden bir demir yolu hattı geçirildiğini aktararak, "Bu hat o bahçelerin kısmen zarar görmesine neden oldu ve saray bahçeleri bakımsız kaldı. İstanbul'un meşhur belediye başkanlarından Dr. Cemil Topuzlu, saray bahçelerini halka açık bir park haline getirmek istedi. Kabul edilen bu proje, Topkapı Sarayı'nın hem Haliç'e hem Marmara'ya bakan kısımlarını hem de demiryoluyla saraydan ayrılmış olan Sarayburnu bölgesini içine alacaktı. Bu alanda kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Asıl niyet üç birimli bir park yapmaktı ve bu parka Topkapı Sarayı'nın Marmara'ya bakan yamacının ismi olan 'Gülhane Parkı' adı verildi. Fakat asıl Gülhane bölümü hiçbir zaman projeye dahil edilemedi, Haliç'e bakan Has Bahçe ve çevresindeki araziler bir park haline getirildi. Böylece İstanbul'un ilk halka açık parklarından biri ortaya çıktı. Park düzenleme çalışmaları sırasında Gülhane Sarnıcı bulundu. Temizlenip düzenlenerek İstanbulluların ziyaret edebileceği bir yer haline getirildi." ifadelerini kullandı.

Gülhane'nin erken Bizans sarnıcı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bir dönem İstanbul'un küçük bir hayvanat bahçesi Gülhane Parkı'nın içinde bulunurken, bu sarnıç da suyla ilgili bir tesis olduğu için akvaryumlar bunun içine yerleştirilmişti. Ancak daha sonra hayvanat bahçesiyle birlikte akvaryumlar da buradan kaldırıldı. Günümüzde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenip düzenlendi, bir sanat merkezi haline getirildi ve modern sanat eserlerinin teşhir edildiği bir sergi salonu olarak kullanılıyor." diye konuştu.

Soğukçeşme Sokağı Sarnıcı'na da değinen Yılmaz, "Soğukçeşme ve Soğukkuyu gibi isimler bize eski bir Bizans sarnıcının varlığını hatırlatır. Buradaki 'Soğukçeşme Sokağı Sarnıcı' ismi de bir Bizans sarnıcına göndermedir. Bu sarnıç, Ayasofya'nın hemen altında, üzerinde başka bir yapıyı taşımak üzere inşa edilmiştir. 'Birinci Tepe' diye tanımlanan o görkemli tepenin yamaçlarına yerleşmiş bir yapı. Ayasofya'nın hemen yanında yer alan önemli anıtlardan biriydi. 1470'lerde bu anıtın üzerinden Sur-u Sultani geçti. Dolayısıyla bu kalıntıların bir kısmı Topkapı Sarayı'nın duvarlarının içinde, bir kısmı ise dışında, Soğukçeşme Sokağı'nın bir köşesinde bulundu." bilgisini verdi.

Bu sarnıcın eskiden beri bilindiğini ve bir demirci dükkanı olarak kullanıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"1986 yılında rahmetli Çelik Gülersoy tarafından, Soğukçeşme Sokağı'nın düzenlenmesi çalışmaları kapsamında satın alındı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinin denetiminde yapılan kazılarda çok etkileyici malzemeler ortaya çıkarıldı. Sokağın iki tarafında iki farklı yapı grubu bulundu. Bunlardan bir tanesi, sokağın bir tarafındaki sarnıç, 'Sarnıç Restoran' adıyla lokanta haline getirildi. İçerisine Orta Çağ tasarımını anımsatacak yeni mobilyalar yerleştirildi. Erken Bizans dönemine tarihlenen yapıdır. Yapı malzemeleri ve içerisindeki malzemeye dayanarak 5-6. yüzyıla tarihlendirebiliriz."

Sokağın diğer tarafında ise içinde iki sütun bulunan küçük bir Bizans sarnıcının ve etrafında taş odalar sisteminin yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, "Eskiden Turing Kulübünün Soğukçeşme Sokağı işletmesinin yemekhanesi olarak kullanılan bu alan, sonradan bir havuz haline getirildi. Çevresindeki kalıntıların bir kısmı Bizans, bir kısmı Osmanlı dönemine aittir. Belli ki buradaki bir Osmanlı konutu, bu sarnıcı ve etrafını kullanabilmek için yıkılmış Bizans kalıntılarını tamamlayarak bir taş oda ve saplama yapısı inşa etmiş. Çevre düzenlemesi ve projeleri yeni hazırlanan bu Osmanlı taş odası da yakında İstanbulluların ziyaretine açılacak. Soğukçeşme Sarnıcı adıyla bu iki bina biliniyor." şeklinde konuştu.

"Hipodrom Sarnıcı, içine su depolanan İstanbul'daki en eski yapıdır"

Hipodrom Sarnıcı'nın tarihini ve mimarisini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'da birçok sarnıç inşa edilmiş ama su sıkıntısı başlayınca bazı yapıları, mahzenleri de su deposuna çevirmek icap etmiş. Şehir, tepeler, platolar ve yamaçlar üzerinde kurulu engebeli bir yapıya sahip. Burada iyi bir bina inşa edebilmek ve düz bir zemin oluşturabilmek için büyük altyapılar inşa edilmiş. Bu altyapılar da su sıkıntısı artınca sonradan sarnıç haline getirilmiş. İstanbul Hipodromu'nu inşa ederken aşağı yukarı 400 metrelik bir pist alanı gerekiyor ama İstanbul'da o kadar boş bir alan bulamamışlar. Büyük bir altyapı inşa etmişler ve böylelikle aşağı yukarı 400 metrelik bir pist oluşmuş. O büyük altyapının yarım yuvarlak dönüş kısmı 'Sphendone' (Sfendon) diye tanımlanıyor. Altında da birçok büyük mekan oluşturulmuş. Belki burası başlangıçta depolama amacıyla kullanılıyordu ama ilerleyen dönemlerde su depolanabileceği düşünülmüş. Hipodromun bazı malzemelerini saklamak yerine duvarları su geçirmez bir sıvayla sıvamışlar ve içerisine su depolamışlar."

Sarnıçta bugün hala epey su olduğunu belirten Yılmaz, "Çok sayıda bölümden oluşuyor Hipodrom Sarnıcı, herhalde şehirde içine su depoladığımız en eski bina burasıdır. Hipodrom, Septimius Severus'un 2. yüzyılda inşa ettiği bir yapıdır ve 4. yüzyılda da yenilenmiştir. Dolayısıyla bu sarnıç, şehirde görebileceğiniz içine su depolanan İstanbul'daki en eski yapıdır. Aslında bambaşka bir amaçla inşa edilip sonradan sarnıca çevrilen yapılardandır. Bunlardan çok örnek var ama en anıtsalı hiç kuşkusuz burası. Yakında bu bölümün de herhalde turizm amaçlı ziyarete açılacağını düşünüyorum." dedi.

Gülhane Parkı'ndaki sarnıcın da İstanbul'da ziyarete açık sarnıçlar arasında yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üzeri kapalı olmayan, suyu depolamak için inşa edilmiş oldukça etkileyici bir yapıdır. Osmanlı döneminde buna 'Fildamı' denmiş. Yani o kadar büyük bir yapı ki, böyle bir yerin ancak fil gibi çok büyük cüsseli hayvanları barındırmak için kullanılabileceği düşünülmüş. Pek meşhurdur. Bakırköy civarında, Hebdomon'da (İstanbul'un ilk konaklama yerinde) yapılmış bir eserdir. Bu sarnıç günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiş."

Fildamı Sarnıcı'nın diğerlerinden farklı olarak toprak yüzeyine yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Diğerleri bir yamacı kullanarak yapıldığı için dışarıdan duvarları pek görünmez. Bunun ise bayağı dış mimarisi de var. O yüzden Fildamı oldukça ilginçtir. Şehrimizde böyle dört tane büyük açık hava sarnıcı var. Dünya şehirlerinde de başka bu tür açık hava sarnıçları yok. O yüzden bu eser, dünya mimarisi ve Bizans mimarisi açısından, dünya su mimarisi açısından çok etkileyici bir anıt. Erken Bizans dönemine tarihleniyor, mevcut duvar dokusundan yola çıkarak 5. yüzyıl dolaylarında yapıldığını söyleyebiliyoruz." diye konuştu.

"Tarihi yapılar boş bırakılmamalı, kontrollü şekilde işlevlendirilmeli"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sanem Soylu Yılmaz da İstanbul'un görünen yüzünün yanı sıra yer altında da zengin bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

16. yüzyılda İstanbul'a gelen Fransız gezgin Pierre Gilles'in İstanbul'un topografyasıyla ilgili kitabında yer verdiği bir gözlemi paylaşan Yılmaz, Gilles'in "insanların evlerinin altından kovalar sarkıtarak su çektiğini ve balık tuttuğunu, bu hikayelerin de Batı dünyasında büyük bir merak ve hayranlık uyandırdığını" anlattığını aktardı.

İstanbul'un tarihi sarnıçlarının kesin sayısını vermenin kolay olmadığını belirten Yılmaz, bu konuda Kerim Altuğ, Katherine Ward, James Crow ve Matthew Crapper'in araştırmalarına işaret ederek, "Araştırmacılar, daha önceki envanterleri bir araya getirerek Bizans döneminden kalma İstanbul'a ait yaklaşık 211 sarnıç tespit etmişlerdir. Burada özellikle vurgulamak isterim. Bu sayı, İstanbul'daki bütün dönemlere ait sarnıçların toplamı değil, Bizans dönemine tarihlendirilen yapılar üzerinden oluşturulmuş bir envanterdir." dedi.

Yılmaz, İstanbul'un üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen içme ve kullanma suyu bakımından doğal kaynakları sınırlı bir kent olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Roma döneminden itibaren suyun uzak mesafelerden şehre taşınması için büyük kemerler ve su yolları inşa edildi. Valens Kemeri gibi bugün hala ayakta olan yapılar, bu sistemin en tanınmış örnekleridir. Ancak suyun şehre ulaştırılması tek başına yeterli değildi. Suyun depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesi de gerekiyordu. Sarnıçlar bu ihtiyaca cevap veriyordu. Sarnıçlar yalnızca büyük imparatorluk yapılarının yakınında değil, mahallelerde, manastırların çevresinde ve farklı yerleşim alanlarında da bulunuyordu. Dolayısıyla bunları yalnızca su depoları olarak değil, kentin gündelik yaşamını mümkün kılan altyapı sisteminin önemli parçaları olarak değerlendirmek gerekir."

Yılmaz, Bizans'tan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan süreçte ayakta kalan sarnıçların, sütunları, devşirme heykelleri ve işlevsel mühendislikleriyle yüzyıllara meydan okuduğunu aktararak İstanbulluların bu mekanları sıradan bir yer gibi değil eski hikayeleri hayal ederek gezmesini istedi.

Yılmaz, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ile Soğukçeşme Sokağı Sarnıcı'nın İstanbul'un görülmesi gereken yapıları arasında yer aldığını kaydetti.

Günümüzde müze, kültür ve yaşam merkezi olarak kullanılan sarnıçların korunma yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, tarihi yapıların kaderine terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bir yapının boş bırakılmasının hem yapıya zarar verdiğini hem de anlamını yitirmesine neden olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün bu yapıları artık su sarnıcı olarak kullanamıyorsak, yapıya en az zararı vererek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak kontrollü bir biçimde işlevlendirmemiz gerekir. Turizme açılması, müze, kültür merkezi veya yapıya zarar vermeyecek şekilde sosyal alan olarak kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Yüzyıllarca büyük bir merakla beklenen bu mekanların, doğru koruma yöntemleriyle yaşatılması şarttır. Bir yapı ne kadar çok ve doğru kullanılırsa o kadar zenginleşir, anlam kazanır."

Öte yandan İstanbul'da kesin sayısı bilinmese de 28 sütunlu Sultan Sarnıcı, Sultanahmet'te bir halı mağazasının altında bulunan ve Hipodrom buluntularının sergilendiği Nakkaş Sarnıcı, Laleli'deki Bodrum Camisi'nin altında yer alan ve 10. yüzyılda İmparator I. Romanos Lekapenos tarafından içine sütunlar eklenerek sarnıca dönüştürülen Myrelaion ve Beyazıt'ta bir otelin inşaatı sırasında ortaya çıkarılan ve erken Bizans dönemine tarihlenen Antik Otel Sarnıcı gibi çok sayıda sarnıç bulunuyor.

Kaynak: AA