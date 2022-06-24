İstanbul Topkapı Üniversitesi mezun öğrencilerini uğurladı

İSTANBUL - İstanbul Topkapı Üniversitesi isim değişikliği sonrası ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi. 2 bin 513 öğrencinin diploma aldığı tören Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapıldı.

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen üniversite mezuniyet törenleri yapılmaya başlandı. 21. yüzyılın beceri ve donatıları ile eğitim ve öğretim hayatlarını tamamlayan İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri düzenlenen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Binlerce öğrencinin tören sonunda keplerini attığı etkinliğe şahit olan aileler ise duygusal anlar yaşadı. Törene Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ve Rektör Prof. Dr. Emre Alkin'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı. Törende Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Plato Meslek Yüksekokulundan toplam 2 bin 513 öğrenci diplomasını aldı.

"Mezunlarımız bizim öğrencilerimiz ve evlatlarımız olarak kalmaya devam edecekler"

Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra fiziki olarak gerçekleşen mezuniyet töreni ile ilgili "Çok duygusal bir gün" yaşıyoruz diyerek öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Emre Alkin "İstanbul Topkapı Üniversitesi ismi ile ilk mezuniyet törenimiz olduğu için çok heyecanlıyız. Öğrencilerimizi buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine yakışan hanımefendiler ve beyefendiler olarak uğurluyoruz. Gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında ahlaktan, nezaketten, akılcılıktan ve erdemlilikten asla vazgeçmemelerini istiyoruz. İktisada Yeniden Giriş kitabımda yazdığım gibi 'Akıllı insanlar hatalarından ders alır. Çok akıllı insanlar başkalarının hatalarından da ders alır.' Türkiye Cumhuriyeti kadın ve erkeğin eşit haklarla medeniyete doğru yürüdüğü bir projedir. Değerli gençler, siz bu projenin en güzel ürünlerisiniz" dedi.

"Biz hem mezunlarımızın hem de öğrencilerimizin hep yanındayız" diyen Prof. Dr. Emre Alkin, "Bu sebeple kapımız hep onlara açık olacak. Mezunlarımız bizim öğrencilerimiz ve evlatlarımız olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Öğrendiklerini daha da ileri taşımalılar"

Konuşmalarına tecrübelerini aktararak devam eden Prof. Dr. Emre Alkin, "Belirli bir yaşa geldikten sonra iş yaşamında istikrarı sağlamak gerekiyor. Lakin istikrar adına hoşlanmadığı meslekte, iş alanında ilerlemeye çalışan bireyler ciddi bir hata yapar; istikbaline zarar verir. Yeni görüşlere açık olmaları çok önemli. Teknolojiyi sevmeli, yabancı dillerini geliştirmeliler. Bizlerden öğrendiklerini daha da ileriye taşımalılar." diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Bizlerin doğal temsilcisi olarak ülkemize değer katacaklar"

Prof. Dr. Emre Alkin'den sonra kürsüye gelen Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı yaptığı konuşmada, "Mezunlarımız burada ışıl ışıl parlıyor. İnşallah iş yaşamlarında da parlamaya devam edecekler" dedi.

Mezunların öğrencilik yaşamında çok büyük emek sarf ettiğini hatırlatan Kırmızı, "Sadece öğrencilerimiz değil aileleri de çok önemli çabalar sarf etti. Bir çocuk okutmak gerçekten çok büyük bir özveri ve emeğin sonucudur. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünden hareketle, bu güveni boşa çıkarmayacaklarından, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak birbirinden değerli icraatları ortaya koyacaklarından hiç şüphem yok" değerlendirmesinde bulundu.

Mezunları artık iş yaşamına uğurladıklarını ve birbirinden başarılı çalışmalara imza atmalarını beklediklerini ifade eden Kırmızı, "İstanbul Topkapı Üniversitesinin doğal temsilcisi olarak Türkiye'yi yurt içinde ve yurt dışında siyasi, politik, ekonomik ve birçok bürokratik anlamda belki de kendi fikirlerini işe dönüştürerek başarılı bir girişimci olarak temsil edecekler. Deneyim aktarımına oldukça önem veriyoruz. Bu nedenle mezunlarımızdan profesyonel olarak iş dünyasında görev aldıktan sonra gelecek nesiller ve mevcut öğrencilere de yol gösterici olmalarını bekliyoruz" dedi.

Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor

Mühendislik Fakültesi adına kürsüye gelen ve yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul ise üniversite bünyesinde açılacak olan Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılacak olduğunun bilgisini paylaştı. Prof. Dr. Metin Zontul yaptığı açıklamada şunlara değindi:

"Mühendislik Fakültemizde öğretim üye sayımız 25'e erişiyor. Bilişim alanında önemli atılımlar yapıyoruz. Metaverse şirketimizin kuruluşunu yaptık. Metaverse evreninde bütün sektörleri içerisine alacak bir fuar merkezi açmak istiyoruz. Ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesinde Metaverse Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurmak için temaslarımızı sürdürüyoruz. Yapay Zeka yüksek lisans programımızı açtık. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) yüksek lisans programı için de başvuru yaptık. Uluslararası alanda iş birliklerimizi her geçen gün artırarak İstanbul Topkapı Üniversitesini Türkiye'nin bilişim üssü haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel