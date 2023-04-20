İSTANBUL-PROF. DR. MUSTAFA SARI: ŞU AN KREMSİ MÜSİLAJI GÖRÜYORUZ

MARMARA Denizi'nde müsilaj endişesine neden olan kütlelerle ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı dalış yaparak incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Tekirdağ, İstanbul Fenerbahçe, Mudanya, Gemlik Körfezi ve Erdek'te benzer görüntüyü görmeye başladık. Şu an kremsi müsilajı görüyoruz"dedi. Prof. Dr. Sarı, müsilajın 11 çeşidi olduğunu vurgulayarak, kremsi müsilajın başlangıç seviyesi olduğunu ifade etti.

Marmara Denizi'nde 2 yıl önce ortaya çıkan ve neredeyse tüm Marmara Denizi'ne yayılan müsilaj kabusu geri dönüyor. Tekirdağ, İstanbul Fenerbahçe, Mudanya, Gemlik Körfezi ve Erdek'te kremsi müsilaj tespit edildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Körfezi'nde dalış yaparak, incelemelerde bulundu. Alg çoğalması olduğunu tespit eden Prof. Dr. Sarı, Bandırma Edincik kıyılarında yüzeye çıkan kremsi müsilajın fotoğraflarını paylaştı. Prof. Dr. Sarı, müsilajın 11 çeşidi olduğunu vurgulayarak, kremsi müsilajın başlangıç seviyesi olduğunu ifade etti.

"2 AYDIR DEVAM EDEN ALG ÇOĞALMASI VAR"

"ŞARTLAR DEĞİŞMEDEN SONUCUN DEĞİŞMESİ BEKLENEMEZ"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Kamuoyu yüzeye çıkan sarı kahverengimsi kıvamdaki köpükler ile tanıdı. O müsilajın sadece bir formu. Çubuk, topaklaşmış, şerit müsilaj evreleri var. Henüz şerit müsilaja dönüşmemiş durumda. Başlangıç safhasında. Alglerin salgılarından ortaya çıkıyor, bu salgıların çoğalması var. Çoğalmadan dolayı salgılar yukarı çıktı ve biz şu an kremsi müsilajı görüyoruz. 2021 yılında karşılaştığımız müsilaj tam yine Nisan ayının ortalarında görünür hale geldi. Görünür hale gelmeden önce Ekim ayından itibaren şerit müsilajı görüyorduk ve uyarı yapıyorduk. Müsilaj bir sonuç. 2021 yılında denize giden atık ne kadarsa hala aynı. Şartlar değişmeden olayın sonuçlarının değişmesini nasıl bekleriz. Önümüzdeki yıllarda yine müsilaj ile karşılaşacağız. Riski eritmenin yolu denize giden atıkları bir an önce arıtarak önlemek zorundayız" şeklinde konuştu.