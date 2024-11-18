Üye Girişi
Haberler

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden başkanlığa seçildiği olaylı kongre partide deprem etkisi yarattı. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

Demokrat Parti'nin (DP) 15. Olağan Kongresi olaylı geçti. İmzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkanlık adaylığı reddedilen İlay Aksoy parti yönetimini zehir zemberek sözlerle topa tutarken, asıl deprem ise bugün yaşandı.

İSTİFA AÇIKLAMALARI ART ARDA GELDİ

Kongre sonrasında görevlerinden ayrılacakları konuşulan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun bugün yaptıkları açıklamalarla Demokrat Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.

CEMAL ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik.

Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük.

BİR AÇIKLAMA DA SALİH UZUN'DAN GELDİ

Salih Uzun ise şunları kaydetti; "Kamuoyuna, 33 yıl önce, henüz Mülkiye'de öğrenci iken, girişinde 'Anavatan Partisi Genel Merkezi' yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye'nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi.

Dün üzerinde Anavatan Partisi, şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa, merkez sağı birleştirmek için kat edilen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur. Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir, makul mümkündür. Başaracağız."

NE OLMUŞTU?

DP'nin dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti. Cemal Enginyurt dün yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" demişti. Enginyurt son paylaşımında "Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız." söylemi ile istifa sinyalini vermişti.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının isteği tartışma çıkardı

 Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif

Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen teğmene sürpriz teklif
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAli Kerem:

mümkünse millet vekilliğindende istifa edin boşuna bi tomar para veriliyor size

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFahri Güneş Karabük:

enginyurtun istifa etmesi demokrat partiye OY kazandırır..bu ülkeye fuzuli olan bir vekil...bedavadan maaş alıp ülke hayrına hiç bir katkısı olmayan BOMBOŞ biri..

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Sahin:

artık CHP de demlenirsiniz,boşa okadar halk tv de.çene yormadınız ,artık bal yeme zamanı atatürk maskesi takıp,:)

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan inci:

bir partiyi yönetemiyorlar birde ülke yönetecekler sözde

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

vallahi bakıyorum da yorumlara cemal Engin yurdu hiç sevmeyen varmış vallahi kusura bakmayın da adam gibi adam sözünün arkasında tamam sevmeyenlerin de kim olduğu belli

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

Halk partisine hayırlı olsun

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Cemal Enginyurt çok tatlı adamsın.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımstfa Uygr:

CHP nin oylariyla seçildi zaten

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımstfa Uygr:

CHP ye yollan.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

Cemal amcam bulur bir liman yine

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri! Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt'un siyasi kariyeri… Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.