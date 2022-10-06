Son dakika! İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

Son dakika! İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada "Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir." dedi.