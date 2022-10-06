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Son dakika! İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

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Son dakika! İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada "Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul-Hayat seferini yapan bir uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını duyurdu.

"YOLCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Üstün'ün açıklamasında "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Son dakika! İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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