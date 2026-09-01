İDOB 2026-2027 Sezonu: Opera ve Balenin Büyüsü AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), 2026–2027 sanat sezonu 19 Eylül'de başlayacak.

Yeni sezonda iki opera, iki bale, iki modern dans, bir çocuk balesi eserinin prömiyerinin yanı sıra birçok konser, Atatürk Kültür Merkezi ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Yeni sezona dair AA muhabirine açıklamada bulunan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, sezonu Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni eseriyle açacaklarını belirterek, müzik direktörlüğünü İbrahim Yazıcı'nın yapacağı konserde İDOB orkestrası ve korosunun sahne alacağını söyledi.

Akgün, sahneye koydukları eserlerle her zaman sanatın iyileştirici gücünü ortaya çıkarmak istediklerine dikkati çekerek, "Cumhuriyet tarihinin en değerli bale eserlerinden, Turgay Erdener'in 'Afife' balesini gerçekleştireceğiz. İDOB bale topluluğu, Beyhan Murphy'nin konseptiyle bu değerli eseri tekrar AKM koşullarında hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Bununla birlikte 'Lucia di Lammermoor' prodüksiyonumuz yine bizlerle beraber olacak." dedi.

İDOB için AKM'nin önemli bir alan olduğuna işaret eden Akgün, "İDOB sadece ülkemizde değil, uluslararası platformda da Atatürk Kültür Merkezi'nin etkisiyle, güçlü ve tecrübeli kadrosuyla birlikte dünyada büyük ses getirdi. Burada uluslararası bağlantılarımızın geliştiği ve dünyaya AKM'den mesajlarımızı verebildiğimiz bir ortam yakaladık. Bizim için en büyük gurur kaynaklarından bir tanesi de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Selman Ada'nın "Palto" operasının dünya prömiyeri gerçekleştirilecek

Akgün, William Shakespeare'in unutulmaz eseri "Romeo ve Juliet" balesinin de kasımda izleyicilerle buluşacağını aktararak, şunları kaydetti:

"İDOB, ülkemizin değerlerine mercek tutuyor, ülkemizde yetişen çağdaş Türk bestecileri destekliyor. Bu eserlerin ilk seslendirilişlerini, aynı zamanda uzun zamandır seslendirilmeyen eserleri doğru sahneleme biçimleriyle destekleyip onları sanatseverlerle buluşturmak istiyor. Türk dili ve Türkçe kullanımının şarkılarla ve sahne sanatıyla birleşmesi en büyük dileğimiz. Halkımız da bunu bekliyor. Bu yüzden 3. sezonumuzda AKM ve ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz vizyonla birlikte Türk operalarına ve Türk bale eserlerine yer veriyoruz. Bunlardan en önemlisi Ahmet Adnan Saygun'un 'Gılgamış' operası. Yıllar sonra ilk defa dünya prömiyerini gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz sezonda Cumhuriyet tarihinin ilk Türk kadın opera bestecisi Güldiyar Tanrıdağlı'nın, İskender Pala ustamızın kalemiyle birleşen, müziğin ve Türk dilinin ahengine şahitlik ettiğimiz 'Edusa' eserini, bu aşk hikayesini ve aynı zamanda kültürle ilgili verilen mesajları büyük bir incelikle işlemiştik. Edusa eserimizle yine sanatseverlerimizin karşısında olacağız. Gılgamış eserimiz de devam edecek."

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda da çağdaş Türk bestecilerine alan açtıklarını aktaran Akgün, İDOB'un öncü kimliğiyle yeni ve deneysel Türk eserlerinin üretimini desteklediğinin altını çizdi.

Caner Akgün, geçen yıl sahnelenen "Tehlikeli Oyun" ile "Deli Dumrul" operalarının bu yıl da izleyicilerle buluşacağını kaydederek, "Bu sene Selman Ada'nın 'Palto' operasının dünya prömiyerini gerçekleştireceğiz Süreyya Operası'nda. Selman Ada, aynı zamanda eserinin prömiyerini yönetecek. Gogol'un 'Palto'sundan esinlenerek yazılmış bu eser. Bizi çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

İDOB bale topluluğu, Teatro Lirico di Cagliari'de "Fındıkkıran"ı sahneleyecek

Akgün, repertuvarın önemli eserlerinden Gounod'nun "Faust" operasının modern dans topluluğunun çağdaş bale yorumuyla Fransızca sahneleneceğini, Giuseppe Verdi'nin unutulmaz eseri "La Traviata" ve "Falstaff"ın da yeni sezonda sahnelenmeye devam edeceğini vurguladı.

İDOB bale topluluğunun uluslararası alanda önemli projeye imza atacağını söyleyen Akgün, topluluğun, Avrupa'nın önde gelen opera evlerinden Teatro Lirico di Cagliari'de aralık ayında "Fındıkkıran" balesini sahneleyeceğini dile getirdi.

Akgün, prodüksiyonun Türk koreograf Mehmet Balkan'ın yorumuyla gerçekleştirileceğini ve bu projenin topluluk için önemli bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu ifade etti.

"Giselle" balesi, gelecek yıl şubat ayında sanatseverlerle buluşacak

Caner Akgün, İDOB olarak Sofya ve Bükreş Devlet Opera ve Balesi ile yaptıkları protokollerin yanı sıra festivallerde sanatçı işbirliklerinde bulunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bale topluluğumuz klasik bale repertuvarının birçok örneğini repertuvarında bulunduruyor. Bunlardan biri 'Giselle'. Şubat ayında 'Giselle' balesiyle buluşacak sanatseverler. Ardından mart ayında çok önemli bir prömiyerleri var. George Balanchine'in eseri neoklasik anlayışla sahnelenecek. Balanchine, New York Bale topluluğunun da kurucusu. Onun Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 'Serenade' üzerine kurguladığı koreografiyi burada paylaşacağız. Bununla birlikte Philip Glass'ın müziğiyle Circle of Fifths ona eşlik edecek. Ardından Ulvi Cemal Erkin'in 'Köçekçe' adlı eserini üç parça olan bu gecemize serpiştireceğiz. Bu anlamda başkoreograflarımız ve bale topluluğumuzla ince çalışmalar sonucunda çok güzel bir geceye imza atacağımızı düşünüyorum."

Sezonu mayıs 2027'de Giacomo Puccini'nin "Turandot" operasıyla sonlandıracaklarına işaret eden Akgün, "Bu operada önemli bir rejisör, Roberto Catalano bizimle beraber olacak. Azerbaycan Devlet Tiyatrosu müzik direktörü Ayyub Guliyev bu eserin orkestra şefliğini ve müzik direktörlüğünü gerçekleştirecek. Bununla birlikte Turandot eseri repertuvarımızda uzun yıllar saklayacağımız çok önemli bir anlam taşıyor bizler için." ifadelerine yer verdi.

Yeni sezonda yaklaşık 200 bin seyirci hedefleniyor

Akgün, İDOB'un opera, bale ve modern dans temsillerinin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle de öncü bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü, çocuk oyunlarından "Külkedisi" ve "Küçük Prens"in repertuvarda yer almaya devam edeceğini, aynı zamanda çocuk korosu için yeni dönem seçmelerinin ekim ayında yapılacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü koreograf Fernando Melo'nun "Rüzgar Ağacı" adlı eserinin 24-25 Ekim'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışında sahneleneceğini aktaran Akgün, eserin ocak ayından itibaren repertuvara alınacağını söyledi.

Akgün, İDOB bünyesindeki Modern Dans Topluluğu'nun "Pinokyo" projesini sürdüreceğini, "Deliryum" ve "Dans Adrenalin" eserlerinin de izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini ifade etti.

Repertuvar çeşitliliğine büyük önem verdiklerine işaret eden Akgün, Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma", Wagner'in "Uçan Hollandalı" ve Britten'ın "Kötülüğün Döngüsü" eserlerinin de sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Akgün, farklı dillerde ve stillerde eserler üretmenin topluluğun sanatsal seviyesini yükselttiğine dikkati çekerek, repertuvarın derinliği ve çeşitliliğinin sanat yönetimi açısından öncelikli olduğunu sözlerine ekledi.

İDOB'un yeni sezonda yaklaşık 200 bin seyirciyi ağırlamayı hedeflediğini ve prodüksiyonların yüzde 90'a varan doluluk oranlarına ulaşmasının sanatseverlerin nitelikli yapımlara gösterdiği ilgiyi ortaya koyduğunu kaydeden Akgün, 1960'ta kurulan kurumun deneyimi, geniş repertuvarı ve uluslararası birikimiyle yoluna devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA