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Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
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Adalet Bakanı Gürlek, “135 Alo Adalet” hattının bugün itibarıyla hizmete girdiğini açıkladı. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanacak sistemle, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar doğrudan başvuruda bulunabilecek. Uygulamanın daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Adalet Bakanı Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlangıcıyla birlikte vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak ve yargı süreçlerini hızlandıracak "135 Alo Adalet" hattının bugün itibarıyla hizmete girdiğini duyurdu. Yeni uygulama sayesinde süreci uzayan dava ve soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapılabilecek.

PİLOT UYGULAMA 3 MERKEZDE BAŞLADI

Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefiyle hayata geçirilen proje, yeni adli yılın ilk günü olan bugün saat 10.00 itibarıyla devreye alındı. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan hizmetin, en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

UZUN SÜREN DOSYALAR İÇİN DOĞRUDAN İLETİŞİM

Vatandaşların yargı hizmetlerine daha erişilebilir, etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak "135 Alo Adalet" hattı, özellikle belirli bir süreyi aşan dosyaları merkeze alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar şu kriterlere uyan dosyalar için çağrı merkezi üzerinden doğrudan bilgi ve başvuru hakkına sahip olacak:

  • 5 yılı aşan dava dosyaları
  • 3 yılı aşan soruşturma dosyaları

HEDEF: YARGILAMALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda yeni adımlar atıldığını belirten Bakan Gürlek, projenin temel amacının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmek olduğunu vurguladı. Gürlek, yeni adli yılın hukuk camiası ve vatandaşlar için adaletin daha hızlı işlediği bir dönem olmasını temenni etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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