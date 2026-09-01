Yunanistan'da gündem Türkiye! İsrail ile anlaşmayı böyle savundular

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, parlamentoda yaptığı konuşmada İsrail'le yaptıkları 3 milyar euro değerindeki anlaşmanın ülkesinin çıkarları açısından önemli olduğunu savundu.

YUNAN BAKANDAN "TÜRK TEHDİDİ" ÇIKIŞI

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Yunanistan Parlamentosu'nda konuştu. Ülkesindeki sağlık politikaları yerine İsrail'le ittifaka öncelik verdiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Georgiadis, Türkiye'yi de sözlerinin merkezine yerleştirdi. Georgiadis, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ittifakının "Türk tehdidine veya herhangi bir başka tehdide karşı Yunan devletinin özgürlüğünü garanti altına aldığını" öne sürdü ve bunun "çok önemli bir mesele" olduğunu söyledi.

İSRAİL'LE MİLYARLARCA EUROLUK İMZA

Georgiadis'in Türkiye'yi işaret eden açıklamalarının zamanlaması da dikkat çekti. Açıklamalar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Tel Aviv'de Aşil Kalkanı anlaşmasını imzaladığı döneme denk geldi. Anlaşma kapsamında İsrail'in Yunanistan'a yaklaşık 3 milyar euro değerinde çok katmanlı hava ve balistik füze savunma sistemi ile insansız hava araçlarına karşı savunma altyapısı sağlayacağı aktarıldı. Anlaşmanın İsrail ile Yunanistan arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük savunma anlaşması olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com