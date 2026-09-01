Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti
PSG'nin Portekizli yıldızı Joao Neves, antrenmana yaklaşık 22 bin euro değerindeki ticari aracıyla giderken görüntülendi. Yıllık 10,8 milyon euro kazanmasına rağmen mütevazı tarzı ve tavırlarıyla dikkat çeken Neves'in araç tercihi beğeni toplarken, futbolseverler "Para ve şöhretin bozmadığı bir insan" demeden edemedi.
- PSG'nin Portekizli futbolcusu Joao Neves, antrenmana yaklaşık 22 bin euro değerindeki ticari araçla gitti.
- Joao Neves'in PSG'deki yıllık kazancı 10 milyon 800 bin euro.
- Neves, yüksek kazancına rağmen lüks spor otomobil yerine ticari araç tercih ederek mütevazı tavrıyla dikkat çekti.
Psg'nin Portekizli yıldızı Joao Neves, kulüp tesislerine giderken kullandığı araçla dikkat çekti. Dünyanın önemli futbolcularından biri olan Neves'in tercihini pahalı bir spor otomobil yerine ticari araçtan yana kullanması öne çıktı.
YILLIK 10,8 MİLYON EURO KAZANIYOR
Psg forması giyen Portekizli futbolcunun yıllık kazancının 10 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi. Yüksek kazancına rağmen günlük yaşamında daha mütevazı tercihler yapan Neves, bu kez antrenmana giderken görüntülendi.
22 BİN EUROLUK TİCARİ ARAÇLA ANTRENMANA GİTTİ
Neves'in kullandığı ticari aracın değerinin yaklaşık 22 bin euro olduğu belirtildi. Futbol dünyasında yıldız isimlerin yüksek fiyatlı spor ve lüks otomobilleriyle görüntülenmesine sıkça rastlanırken, Portekizli futbolcunun antrenmana ticari araçla gitmesi farklı bir görüntü ortaya çıkardı.
MÜTEVAZI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Neves'in yıllık kazancı ile kullandığı aracın fiyatı arasındaki büyük fark da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Portekizli yıldızın mütevazı tarzı ve tavırları futbolseverlerin takdirini toplarken, Neves için "Para ve şöhretin bozmadığı bir insan" yorumları yapıldı.
LÜKS YERİNE SADELİĞİ TERCİH ETTİ
PSG'nin yıldızlarından biri olmasına ve milyonlarca euro kazanmasına rağmen Neves'in günlük hayatındaki sade tercihi öne çıktı. 22 bin euroluk ticari aracıyla antrenmana giden Portekizli futbolcu, bu tercihiyle lüks otomobilleriyle öne çıkan birçok meslektaşından ayrıldı.