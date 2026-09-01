Bu adam bu sporu yapıyor! Takla atarak yine asist yaptı
Kendine has takla atarak kullandığı taç atışlarıyla tanınan Nader Mohammadi, yine takımına gol kazandırdı. Rakip takımın uzun taçlarına karşı adeta baraj kurarak önlem aldığı Mohammadi, takla atarak gönderdiği topu ceza sahasına taşıdı ve pozisyon golle sonuçlandı.
İranlı futbolcu Nader Mohammadi, sıra dışı taç atışlarına bir yenisini daha ekledi. Takla atarak kullandığı uzun taçlarla doğrudan rakip ceza sahasında tehlike yaratan Mohammadi, bu kez yaptığı asistle dikkat çekti.
RAKİP TAKIM BARAJ KURDU
Mohammadi'nin uzun taçlarının oluşturduğu tehlikeyi bilen rakip futbolcular, taç atışı sırasında alışılmışın dışında bir önlem aldı. Oyuncular, Mohammadi'nin önünde yan yana dizilerek adeta baraj oluşturdu. Ancak bu önlem İranlı futbolcuyu durdurmaya yetmedi.
TAKLAYI ATTI, ASİSTİ YAPTI
Topu eline alan Mohammadi, kendine özgü tekniğini bir kez daha kullandı. Takla atarak kullandığı taç atışında topu rakip ceza sahasına kadar gönderen futbolcunun pası golle sonuçlandı. Mohammadi böylece sıra dışı taç atışıyla bir kez daha takımına doğrudan skor katkısı sağladı.
İşte o şahane asistten kareler;
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