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Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacı, eczaneye gelen kadın müşterinin gizlice eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalıştı. Durumu fark eden kadının tepki göstermesi ve eczacının eşinin de güvenlik kayıtlarının incelenmesini istemesiyle olay ortaya çıktı. Görüntüler sonrası “Mesleğim biter, rezil olurum” diyerek özür dileyen eczacı, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Ankara Çankaya'daki bir eczanede eczacı, ilaç almak için kasada bekleyen kadın müşterinin eteğinin altından fotoğraf çekmeye çalıştı.
  • Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle suçunu kabul eden eczacı, mağdur kadından özür dileyip şikayetçi olmaması için yalvardı.
  • Şikayet üzerine gözaltına alınıp hakimliğe sevk edilen eczacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eczanede yaşanan olay tepki çekti. Kendisi gibi eczacı olan eşiyle birlikte işletmeyi çalıştıran eczacı, ilaç almak için kasada bekleyen kadın müşterinin eteğinin altından fotoğraf çekmeye çalıştı.

TV100'ün haberine göre eczacı, telefonunu çıkardıktan sonra eğilerek kadının eteğinin altından görüntü almaya çalıştı.

FARK EDİNCE ECZACIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu fark eden kadın, eczacıya tepki gösterdi. Eczacının ise kadının suçlamasını uzun süre reddettiği belirtildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine mağdur kadın ile eczacının eşinin ısrarıyla iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde eczacının hareketlerinin kaydedildiği görüldü. Bunun üzerine eczacı, inkar etmekten vazgeçerek kadından özür dilemeye başladı.

Eczacının mağdur kadına “Mesleğim biter, rezil olurum” diyerek şikayetçi olmaması için yalvardığı aktarıldı.

EŞİNDEN "NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIN?" TEPKİSİ

Olay sırasında eczanede bulunan ve kendisi de eczacı olan şüphelinin eşi de yaşananlar karşısında ağlamaya başladı.

Kadının eşine, “Neden böyle bir şey yaptın? Sadece nedenini söyle, doktora mı gidelim?” sözleriyle tepki gösterdiği belirtildi.

Şüphelinin eşi mağdur kadından özür dilerken, kadın ise “Bu özür dilenecek bir şey değil. Yanınıza kar mı kalsın istiyorsunuz?” diyerek şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kadının şikayetinin ardından olay emniyete ve savcılığa taşındı. Gözaltına alınan eczacı, işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi. Eczacı, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

adam korkmuş mesleğin biter yakalanırsam rezil olurum diye ama h Türkiye'de olduğunu unutmuş serbest bırakılmış çekmeye devam

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