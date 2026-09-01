Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı

ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı çevresinde başlayan yeni saldırılarla yeniden tırmandı. Washington ve Tahran'ın bir aydan uzun süre sonra ilk kez doğrudan karşılıklı saldırılar gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni askeri müdahale mesajı geldi.

ABD İRAN'A AİT FIRLATMA SİSTEMLERİNİ VURDU

Gerilimi yeniden yükselten gelişme 30 Ağustos'ta yaşandı. ABD ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın Larak Adası'nda bulunan iki roket fırlatıcısını hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları unsurlarının roket ve deniz mayınlarını Hürmüz Boğazı'na fırlatmaya hazırlandığının tespit edildiğini ve bunun uluslararası deniz trafiği için tehdit oluşturduğunu savundu. İran tarafı ise saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğunu açıkladı. İran basınına göre saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLİ KARŞILIK

Tahran, ABD'nin Larak Adası'na düzenlediği saldırıya kısa süre içerisinde karşılık verdi. İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki iki ABD askeri tesisinin teknik ve bakım altyapıları ile savaş uçaklarının bulunduğu noktaları hedef aldığını açıkladı.

İran ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad Hava Üssü'nde bulunan ABD güçlerine yönelik onlarca saldırı dronu gönderildiğini duyurdu.

Trump ise İran'ın Ürdün'e gönderdiği füzelerin biri dışında tamamının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini söyledi. ABD Başkanı, önlenmeyen füzenin önemli bir hedefe yönelmediğinin belirlendiğini ifade etti.

TRUMP: ONLARI SERT VURACAĞIZ

İran'ın saldırılarının ardından Fox News'e konuşan Trump, Washington'ın karşılık vereceğini açıkça ilan etti. Trump, “Onları sert vuracağız. Bir karşılık olacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı salı günü ise Breitbart'ın bu sözlerini öne çıkaran haberini Truth Social hesabından yeniden paylaştı. Trump, paylaşımına ayrıca bir mesaj eklemedi.

"TOPYEKÛN SAVAŞ" MESAJINI YUMUŞATTI

Trump'ın sert tehdidine rağmen Washington Post'a yaptığı başka bir açıklamada çatışmanın yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği ihtimalini düşük gösteren ifadeler kullandığı bildirildi. Trump, İran'a yönelik askeri saldırıların sürebileceğinin sinyalini verirken nükleer silah kullanmayı düşünmediğini de söyledi.

Bu nedenle Washington'dan gelen son mesajlar, İran'ın saldırısına askeri karşılık verileceği ancak şimdilik daha geniş çaplı bir savaşa dönüşmesinin istenmediği yönünde değerlendiriliyor.

PEZEŞKİYAN: SAVAŞ ARAMIYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise gerilimin yeniden yükselmesinin ardından ülkesinin savaş istemediğini söyledi. Pezeşkiyan, İran'ın saldırıya uğraması halinde ise karşılık vermekten kaçınmayacağını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca ABD'nin daha önce üzerinde uzlaşılan müzakere çerçevesindeki yükümlülüklerine dönmesi halinde İran'ın da karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

GERİLİM PETROL FİYATLARINA YANSIDI

ABD ve İran'ın bir ayı aşkın sürenin ardından yeniden doğrudan karşılıklı saldırılara başlaması küresel piyasalarda da etkisini gösterdi. Uluslararası gösterge Brent petrolün fiyatı pazartesi günü yüzde 2,7 yükselerek 90,49 dolara çıktı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler özellikle yakından takip ediliyor. Dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bölgedeki askeri gerilimin daha da büyümesi halinde petrol arzı ve fiyatları üzerindeki baskının artmasından endişe ediliyor.