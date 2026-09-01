Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Porto ile anlaşmaya vardığı Deniz Gül'ü İstanbul'a getiriyor. Sarı-kırmızılıların 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı 22 yaşındaki milli futbolcuyu taşıyan uçak havalandı. Deniz Gül'ün bugün saat 14.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.
- Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için Porto ile anlaşmaya vardı.
- Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'a doğru yola çıktı ve bugün saat 14.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi bekleniyor.
- Galatasaray, Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve genç forvet sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki milli futbolcunun transferi için Porto ile el sıkıştı.
DENİZ GÜL'ÜN UÇAĞI HAVALANDI
Transferde anlaşmanın sağlanmasının ardından Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'a doğru yola çıktı. Genç golcüyü taşıyan uçağın havalandığı belirtilirken, Deniz Gül'ün bugün saat 14.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi bekleniyor.
11 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar böylece hücum hattına 22 yaşındaki milli futbolcuyla önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
5 YILLIK İMZA ATACAK
Deniz Gül'ün İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Transfer sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde genç forvet, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI
Porto formasıyla geçen sezon 44 karşılaşmada görev alan Deniz Gül, rakip fileleri 7 kez havalandırırken 2 de asist yaptı. Galatasaray, işlemlerin tamamlanmasının ardından genç golcünün transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor.