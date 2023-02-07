İstanbul'dan 41 uçak ile 6 bin 718 personel deprem bölgesine sevk edildi
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İSTANBUL'dan 41 uçak ile 6 bin 718 personelin deprem bölgesine sevk edildiği bildirildi.
İSTANBUL'dan 41 uçak ile 6 bin 718 personelin deprem bölgesine sevk edildiği bildirildi.
Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, "00.30 itibarıyla İstanbul'umuzdan 41 uçak ile 6 bin 718 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel