İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler
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İstanbul'da yangınların engellenmesi amacıyla kentte bulunan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kararın 5 Temmuz ile 31 Temmuz tarihlerini arasında uygulanacağını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir." dedi.
Yaz aylarında artan orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı. Kent sınırları içinde yer alan ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği karara ilişkin 10 maddeyi açıklarken şu ifadelere yer verdi: "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."
- Madde 1- İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.
- Madde 2 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.
- Madde 3 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
- Madde 4 – Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
- Madde 5 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
- Madde 6 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
- Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
- Madde 7– Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
- Madde 8 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
- Madde 9 – Bu karar hükümleri 05.07.2022 31.07.2022 tarihleri arasında uygulanır.
- Madde 10 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür.
- Çınar Mesire Yeri Adalar
- Aşıklar Mesire Yeri Adalar
- Büyüktur Mesire Yeri Adalar
- Çamlimanı Mesire Yeri Adalar
- Adapark Eskibağ Mesire Yeri Adalar
- Panorama Mesire Yeri Adalar
- Kalpazankaya Mesire Yeri Adalar
- Zeytinlik Mesire Yeri Adalar
- Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
- Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
- Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
- Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy
- Fındıkdere Mesire Yeri Arnavutköy
- Boğazköy Mesire Yeri Arnavutköy
- Taşoluk Mesire Yeri Arnavutköy
- İmrahor Mesire Yeri Arnavutköy
- Kayabaşı Mesire Yeri Arnavutköy
- Tayakadın Mesire Yeri Arnavutköy
- Ali Bahadır Mesire Yeri Beykoz
- Karlıtepe Mesire Yeri Beykoz
- Kaymakdonduran Mesire Yeri Beykoz
- Kaynarca Mesire Yeri Beykoz
- Poyrazköy Mesire Yeri Beykoz
- Tokatköy Mesire Yeri Beykoz
- Fatih Sultan Mehmet Mesire Yeri Beykoz
- Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı Beykoz
- Yıldıztepe Mesire Yeri Beykoz
- Kavacık Mesire Yeri Beykoz
- Cumhuriyet Köy Mesire Yeri Beykoz
- Riva Çayağzı Mesire Yeri Beykoz
- Gümüşsuyu Mesire Yeri Beykoz
- Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri Beylikdüzü
- Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri Çatalca
- Maraşal Fevzi Çakmak Mesire Yeri Çatalca
- Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri Çatalca
- Güvercinlik Mesire Yeri Çekmeköy
- Rahmi Demir Mesire Yeri Çekmeköy
- Çatalmeşe Mesire Yeri Çekmeköy
- Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Yeri Çekmeköy
- Nurtepe Mesire Yeri Çekmeköy
- Reşadiye Mesire Yeri Çekmeköy
- Küçükkoru Mesire Yeri Çekmeköy
- Nişantepe Mesire Yeri Çekmeköy
- Taşdelen Mesire Yeri Çekmeköy
- Taşdelen Mesire Yeri Çekmeköy
- Taşlıtepe Mesire Yeri Çekmeköy
- Koçullu Mesire Yeri Çekmeköy
- Meşe Altı Mesire Yeri Çekmeköy
- Beyzade Mesire Yeri Çekmeköy
- Çamlık Mesire Yeri Çekmeköy
- İbni Sina Mesire Yeri Çekmeköy
- Binbaşı Çeşmesi Mesire Yeri Eyüpsultan
- Elmalı Tepe Mesire Yeri Eyüpsultan
- Kurtkemeri Mesire Yeri Eyüpsultan
- Çatalmeşe Mesire Yeri Eyüpsultan
- Göktürk Mesire Yeri Eyüpsultan
- Çiçekçiler Mesire Yeri Eyüpsultan
- Azizpaşa Mesire Yeri Eyüpsultan
- Uluslar Arası Kent Ormanı Eyüpsultan
- Kağıthane Mesire Yeri Kağıthane
- Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı Kartal
- Aydos Mesire Yeri Kartal
- Başıbüyük Mesire Yeri Kartal
- Fındıklı Mesire Yeri Kartal
- Gülensu Mesire Yeri Kartal
- Karasudere Mesire Yeri Kartal
- Maltepe Mesire Yeri Maltepe
- Ataşehir Mesire Yeri Maltepe
- Emirli Mesire Yeri Pendik
- Eyüpsultan Mesire Yeri Sancaktepe
- Meşelik Mesire Yeri Sancaktepe
- Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe) Sancaktepe
- Yeşiltepe Mesire Yeri Sarıyer
- Kurtyolu Mesire Yeri Sarıyer
- Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri Silivri
- Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri Silivri
- Ballıca Mesire Yeri Sultanbeyli
- Kurna Köyü Mesire Yeri Sultanbeyli
- Paşaköy Mesire Yeri Sultanbeyli
- Sazakçeşme Mesire Yeri Sultanbeyli
- Şalgamlıdere Mesire Yeri Sultanbeyli
- Tavukçu Yolu Mesire Yeri Sultanbeyli
- Mimar Sinan Mesire Yeri Sultanbeyli
- Aydos Kalesi Mesire Yeri Sultanbeyli
- Abdurrahmangazi Mesire Yeri Sultanbeyli
- Mimar Sinan Şehir Ormanı Sultangazi
- Hacı Bektaş-ı Veli Mesire Yeri Sultangazi
- Bucaklı Kilimli Mesire Yeri Şile
- Kurna Mesire Yeri Şile
- Meşrutiyet (Kurucadere) Mesire Yeri Şile
- Alacalı (Talisiye) Mesire Yeri Şile
- Doğancalı (Ağılsırtı) Mesire Yeri Şile
- Sahilköy (Kocaiskele) Mesire Yeri Şile
- Karakiraz Köyü (Dereağzı) Mesire Yeri Şile
- Karaburun (Kurna) Mesire Yeri Şile
- Kara Kiraz Köyü (İncekum) Mesire Yeri Şile
- Sahilköy (Kavaklar) Mesire Yeri Şile
- Kızılcaköy (Çamurpınar) Mesire Yeri Şile
- Sülüklügöl (Alacalı) Mesire Yeri Şile
- Sofular köyü (Ortakıran) Mesire Yeri Şile
- Kızılcaköy Değirmenyanı Mesire Yeri Şile
- Kızılcaköy (Aydere) Mesire Yeri Şile
- Kocakuş Mesire Yeri Şile
- Küpelitaş Mesire Yeri Şile
- Sofular (Kurucadere) Mesire Yeri Şile
- Balibey Mesire Yeri Şile
- Yeniköy (Kaletepe) Mesire Yeri Şile
- Kabakoz(Devrenlik) Mesire Yeri Şile
- Karamandere Mesire Yeri Şile
- Ovacık Köyü (Filya) Mesire Yeri Şile
- Kırandere Mesire Yeri Şile
- Kaletepe Mesire Yeri Şile
- Karacaaçmalar Mesire Yeri Şile
- Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Mesire Yeri Şile
- Yeşilvadi Dörtyol Mesire Yeri Şile
- Darlık Köyü (Kabaağaç) Mesire Yeri Şile
- Avcıkoru Mesire Yeri Şile
- Alacalı Ören Mesire Yeri Şile
- Yazımanayır Mesire Yeri Şile
- Akfırat Mesire Yeri Tuzla
- Tuzla Mesire Yeri Tuzla
- Mercan Yuvası Mesire Yeri Tuzla
- Çır Çır Mesire Yeri Ümraniye
- Hekimbaşı Mesire Yeri Ümraniye
- Ümraniye Şehir Ormanı Ümraniye
- Osmangazi Korusu Ümraniye
- Üsküdar Şehir Ormanı Üsküdar
- Büyükada Tabiat Parkı Adalar
- Değirmenburnu Tabiat Parkı Adalar
- Dilburnu Tabiat Parkı Adalar
- Şamlar Tabiat Parkı Arnavutköy
- Polonezköy Tabiat Parkı Beykoz
- Elmasburnu Tabiat Parkı Beykoz
- Mihrabat Tabiat Parkı Beykoz
- Göztepe Tabiat Parkı Beykoz
- Beykoz Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı Beykoz
- Çilingoz Tabiat Parkı Çatalca
- Subaşı Havuzlar Çınarı Tabiat Anıtı Çatalca
- Çilingoz YHGS Çatalca
- Ayvatbendi Tabiat Parkı Eyüpsultan
- Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı Eyüpsultan
- Göktürk Göleti Tabiat Parkı Eyüpsultan
- Türkmenbaşı Tabiat Parkı Sarıyer
- Parkorman Tabiat Parkı Sarıyer
- Bentler Tabiat Parkı Sarıyer
- Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Sarıyer
- Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı Sarıyer
- Irmak Tabiat Parkı Sarıyer
- Kirazlıbent Tabiat Parkı Sarıyer
- Kömürcübent Tabiat Parkı Sarıyer
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- Feneryolu YHGS Sarıyer
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- Avcıkoru Tabiat Parkı Şile - Çekmeköy
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- Servi Burnu Korusu Beykoz
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