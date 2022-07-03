İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler

Yaz aylarında artan orman yangınlarının önüne geçmek için İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı. Kent sınırları içinde yer alan ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.

"SPOR VE DİĞER FAALİYETLER SERBEST"

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." şeklinde konuştu.

"5-31 TEMMUZ ARASINDA ORMANLIK ALANA GİRİŞLER YASAKLANDI"

İstanbul Valiliği karara ilişkin 10 maddeyi açıklarken şu ifadelere yer verdi: "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."

KARAR 10 MADDE HALİNDE AÇIKLANDI

Madde 1- İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Madde 2 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 3 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 4 – Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 5 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 6 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 7– Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 8 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 9 – Bu karar hükümleri 05.07.2022 ­ 31.07.2022 tarihleri arasında uygulanır.

Madde 10 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür.

YASAKLANAN MESİRE YERLERİ

Çınar Mesire Yeri Adalar

Aşıklar Mesire Yeri Adalar

Büyüktur Mesire Yeri Adalar

Çamlimanı Mesire Yeri Adalar

Adapark Eskibağ Mesire Yeri Adalar

Panorama Mesire Yeri Adalar

Kalpazankaya Mesire Yeri Adalar

Zeytinlik Mesire Yeri Adalar

Kestanelik Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy

Yeldeğirmeni Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy

Germealtı Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy

Boyalık Köyü (Ambardolduran) Orman İçi Dinlenme Yeri Arnavutköy

Fındıkdere Mesire Yeri Arnavutköy

Boğazköy Mesire Yeri Arnavutköy

Taşoluk Mesire Yeri Arnavutköy

İmrahor Mesire Yeri Arnavutköy

Kayabaşı Mesire Yeri Arnavutköy

Tayakadın Mesire Yeri Arnavutköy

Ali Bahadır Mesire Yeri Beykoz

Karlıtepe Mesire Yeri Beykoz

Kaymakdonduran Mesire Yeri Beykoz

Kaynarca Mesire Yeri Beykoz

Poyrazköy Mesire Yeri Beykoz

Tokatköy Mesire Yeri Beykoz

Fatih Sultan Mehmet Mesire Yeri Beykoz

Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı Beykoz

Yıldıztepe Mesire Yeri Beykoz

Kavacık Mesire Yeri Beykoz

Cumhuriyet Köy Mesire Yeri Beykoz

Riva Çayağzı Mesire Yeri Beykoz

Gümüşsuyu Mesire Yeri Beykoz

Yakuplu Orman İçi Dinlenme Yeri Beylikdüzü

Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri Çatalca

Maraşal Fevzi Çakmak Mesire Yeri Çatalca

Çiftlikköy Orman İçi Dinlenme Yeri Çatalca

Güvercinlik Mesire Yeri Çekmeköy

Rahmi Demir Mesire Yeri Çekmeköy

Çatalmeşe Mesire Yeri Çekmeköy

Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Yeri Çekmeköy

Nurtepe Mesire Yeri Çekmeköy

Reşadiye Mesire Yeri Çekmeköy

Küçükkoru Mesire Yeri Çekmeköy

Nişantepe Mesire Yeri Çekmeköy

Taşdelen Mesire Yeri Çekmeköy

Taşdelen Mesire Yeri Çekmeköy

Taşlıtepe Mesire Yeri Çekmeköy

Koçullu Mesire Yeri Çekmeköy

Meşe Altı Mesire Yeri Çekmeköy

Beyzade Mesire Yeri Çekmeköy

Çamlık Mesire Yeri Çekmeköy

İbni Sina Mesire Yeri Çekmeköy

Binbaşı Çeşmesi Mesire Yeri Eyüpsultan

Elmalı Tepe Mesire Yeri Eyüpsultan

Kurtkemeri Mesire Yeri Eyüpsultan

Çatalmeşe Mesire Yeri Eyüpsultan

Göktürk Mesire Yeri Eyüpsultan

Çiçekçiler Mesire Yeri Eyüpsultan

Azizpaşa Mesire Yeri Eyüpsultan

Uluslar Arası Kent Ormanı Eyüpsultan

Kağıthane Mesire Yeri Kağıthane

Aydos (Ayazma) Şehir Ormanı Kartal

Aydos Mesire Yeri Kartal

Başıbüyük Mesire Yeri Kartal

Fındıklı Mesire Yeri Kartal

Gülensu Mesire Yeri Kartal

Karasudere Mesire Yeri Kartal

Maltepe Mesire Yeri Maltepe

Ataşehir Mesire Yeri Maltepe

Emirli Mesire Yeri Pendik

Eyüpsultan Mesire Yeri Sancaktepe

Meşelik Mesire Yeri Sancaktepe

Aydos Millet Bahçesi ( Eski Adı Sancaktepe) Sancaktepe

Yeşiltepe Mesire Yeri Sarıyer

Kurtyolu Mesire Yeri Sarıyer

Küçüksinekli Köyü (Baraj) Orman İçi Dinlenme Yeri Silivri

Kocamekan Orman İçi Dinlenme Yeri Silivri

Ballıca Mesire Yeri Sultanbeyli

Kurna Köyü Mesire Yeri Sultanbeyli

Paşaköy Mesire Yeri Sultanbeyli

Sazakçeşme Mesire Yeri Sultanbeyli

Şalgamlıdere Mesire Yeri Sultanbeyli

Tavukçu Yolu Mesire Yeri Sultanbeyli

Mimar Sinan Mesire Yeri Sultanbeyli

Aydos Kalesi Mesire Yeri Sultanbeyli

Abdurrahmangazi Mesire Yeri Sultanbeyli

Mimar Sinan Şehir Ormanı Sultangazi

Hacı Bektaş-ı Veli Mesire Yeri Sultangazi

Bucaklı Kilimli Mesire Yeri Şile

Kurna Mesire Yeri Şile

Meşrutiyet (Kurucadere) Mesire Yeri Şile

Alacalı (Talisiye) Mesire Yeri Şile

Doğancalı (Ağılsırtı) Mesire Yeri Şile

Sahilköy (Kocaiskele) Mesire Yeri Şile

Karakiraz Köyü (Dereağzı) Mesire Yeri Şile

Karaburun (Kurna) Mesire Yeri Şile

Kara Kiraz Köyü (İncekum) Mesire Yeri Şile

Sahilköy (Kavaklar) Mesire Yeri Şile

Kızılcaköy (Çamurpınar) Mesire Yeri Şile

Sülüklügöl (Alacalı) Mesire Yeri Şile

Sofular köyü (Ortakıran) Mesire Yeri Şile

Kızılcaköy Değirmenyanı Mesire Yeri Şile

Kızılcaköy (Aydere) Mesire Yeri Şile

Kocakuş Mesire Yeri Şile

Küpelitaş Mesire Yeri Şile

Sofular (Kurucadere) Mesire Yeri Şile

Balibey Mesire Yeri Şile

Yeniköy (Kaletepe) Mesire Yeri Şile

Kabakoz(Devrenlik) Mesire Yeri Şile

Karamandere Mesire Yeri Şile

Ovacık Köyü (Filya) Mesire Yeri Şile

Kırandere Mesire Yeri Şile

Kaletepe Mesire Yeri Şile

Karacaaçmalar Mesire Yeri Şile

Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Mesire Yeri Şile

Yeşilvadi Dörtyol Mesire Yeri Şile

Darlık Köyü (Kabaağaç) Mesire Yeri Şile

Avcıkoru Mesire Yeri Şile

Alacalı Ören Mesire Yeri Şile

Yazımanayır Mesire Yeri Şile

Akfırat Mesire Yeri Tuzla

Tuzla Mesire Yeri Tuzla

Mercan Yuvası Mesire Yeri Tuzla

Çır Çır Mesire Yeri Ümraniye

Hekimbaşı Mesire Yeri Ümraniye

Ümraniye Şehir Ormanı Ümraniye

Osmangazi Korusu Ümraniye

Üsküdar Şehir Ormanı Üsküdar

YASAKLANAN TABİAT PARKLARI

Büyükada Tabiat Parkı Adalar

Değirmenburnu Tabiat Parkı Adalar

Dilburnu Tabiat Parkı Adalar

Şamlar Tabiat Parkı Arnavutköy

Polonezköy Tabiat Parkı Beykoz

Elmasburnu Tabiat Parkı Beykoz

Mihrabat Tabiat Parkı Beykoz

Göztepe Tabiat Parkı Beykoz

Beykoz Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı Beykoz

Çilingoz Tabiat Parkı Çatalca

Subaşı Havuzlar Çınarı Tabiat Anıtı Çatalca

Çilingoz YHGS Çatalca

Ayvatbendi Tabiat Parkı Eyüpsultan

Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı Eyüpsultan

Göktürk Göleti Tabiat Parkı Eyüpsultan

Türkmenbaşı Tabiat Parkı Sarıyer

Parkorman Tabiat Parkı Sarıyer

Bentler Tabiat Parkı Sarıyer

Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Sarıyer

Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı Sarıyer

Irmak Tabiat Parkı Sarıyer

Kirazlıbent Tabiat Parkı Sarıyer

Kömürcübent Tabiat Parkı Sarıyer

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Sarıyer

Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı Sarıyer

Neşetsuyu Tabiat Parkı Sarıyer

Feneryolu YHGS Sarıyer

Danamandıra Tabiat Parkı Silivri

Avcıkoru Tabiat Parkı Şile - Çekmeköy

Hacet Deresi Tabiat Parkı Tuzla

YASAKLANAN KORULAR

Ruh ve Sinir Hastalıkları Korusu Bakırköy

Boğaziçi Üniversitesi Korusu Beşiktaş

Yıldız (Mabeyn Behçesi) Korusu Beşiktaş

Robert Lisesi Korusu Beşiktaş

Zorlu (İpar-Hattat-Korteks) Korusu Beşiktaş

Mihrabat Korusu Beykoz

Servi Burnu Korusu Beykoz

Hidiv korusu Beykoz

Boğaziçi Üniversitesi Korusu Sarıyer

Baltalimanı Korusu Sarıyer

Emirgan Korusu Sarıyer

Maslak Astsubay Orduevi Korusu Sarıyer

Kalender Orduevi Korusu Sarıyer

Cumhurbaşkanlığı Köşkü (HUBER) Korusu Sarıyer

Cumhuriyet - 1 Korusu Sarıyer

Cumhuriyet - 2 Korusu Sarıyer

Hacıosman Bayırı Korusu Sarıyer

Sedatkent Korusu Sarıyer

Rus Sefareti (Konsolosluğu) Korusu Sarıyer

Ayazağa 3. Kolordu Korusu Sarıyer

Abdülmecit Efendi (Bağlarbaşı) Korusu Üsküdar

Beylerbeyi Korusu Üsküdar

Kandilli (Cemile Sultan) Korusu Üsküdar

Küplüce Korusu Üsküdar

Fethi Paşa (Nuri - Demirağa - Kuzguncuk - Morcan ) Korusu Üsküdar

Validebağ ( Adile Sultan ) Kasrı Üsküdar

Yapı Kredi Nakkaştepe Korusu Üsküdar

YASAKLANAN EKO TURİZM ALANLARI

