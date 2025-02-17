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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşacak

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Kar yağışı geri dönüyor. AKOM, İstanbul'da yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesini bekliyor. Perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacak. 3 günlük kar yağışının toplamda 40 santimetreye ulaşabileceği ve cuma günü okulların tatil edilebileceği ifade edildi.

Akom, bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Haftalık tahminlere göre Perşembe devam edecek kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR

Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0 - 3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.

İstanbul'da Kar Ve Soğuk Hava Uyarısı

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

Çelik, bugün Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini, yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Kırklareli'nin kıyı kesiminde kuvvetli yağmur şeklinde görüleceğini aktardı.

Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti.

Çelik, yağışların özellikle Karadeniz'in kıyıya bakan illerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde yer yer kuvvetli olacağına dikkati çekti.

İSTANBUL'DA KAR TEKRAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'da bugün kuvvetli yağmur beklendiğini belirten Çelik, salı yağmurun şiddetini azaltacağını, çarşamba karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.

İstanbul'da 10-11 derece olan sıcaklıkların çarşamba ve perşembe 4 ila 5 derecelere kadar düşeceğini aktaran Çelik, en düşük sıcaklıkların ise söz konusu günlerde sabah saatlerinden itibaren sıfır derece civarında olacağını vurguladı.

BAŞKENTTE SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA OLACAK

Çelik, Ankara'da sıcaklıkların hızla düşeceğini belirterek, yarın hafif yağmur görüleceğini dile getirdi.

Salıdan itibaren karla karışık yağmur, çarşamba ve perşembe ise kar görüleceğini bildiren Çelik, Ankara'daki karın çok kuvvetli olmayacağını, çoğunlukla hafif şiddette yağış beklendiğini ifade etti.

Çelik, başkentte hafta sonunda 11-12 dereceleri gören sıcaklıkların hafta ortasında 2 ila 3 derecelere kadar düşeceğini kaydederek, "Bu sistemle birlikte önümüzdeki hafta sonunda gün boyu sıcaklıkların sıfırın altında olduğu günleri de yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR'DE SICAKLIK 7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklendiğini bildiren Çelik, yarın kuvvetli sağanak, salı yağış görüleceğini, çarşambadan itibaren yağış beklentisi olmadığını ancak İzmir'de de sıcaklıkların düşeceğini söyledi.

Çelik, İzmir'de 15 ila 16 derece civarında olan en yüksek sıcaklıkların 7 ila 8 derecelere kadar düşeceğine dikkati çekerek, "mgm.gov.tr" adresinden güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesini tavsiye etti.

"CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR"

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Cuma günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceğini belirtti.

BARAJ DOLULUKLARI ARTIYOR

Yağışlar kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını artırmaya devam ediyor. Son rakamlara göre kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 62,63 seviyesine ulaştı. Doluluk oranı geçen yıl 17 Şubat'ta 74.92 seviyesinde idi. Deniz suyu sıcaklığı ise 9°C olarak ölçüldü.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi. Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 4 - 8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşacak
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızebil animation:

alakası yok şuan çok erken sistem her geçen gün doğuya kayıyor ve zayıflıyor 40 cm istanbula değilde karadenize yağabilir.

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Haber YorumlarıVll. Murat:

lan bırakın bu kolpalari

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