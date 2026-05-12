İstanbul'da 'Aileler Yarışıyor' kitap okuma yarışmasının ödül töreni yapıldı

İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen "Aileler Yarışıyor" kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 3 milyon öğrenciyi kendi çocukları gibi gördüklerini, hepsi hakkında iyi şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Gül, "Bağımlılıktan koruduğumuz çocuklarımızın, özgüveninin geliştiği, spor yapan, kitap okuyan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, öğrenci meclislerimiz aracılığıyla karar süreçlerine katılan, hayır diyebilen, ruhen, bedenen gelişmiş çocuklar olsun istiyoruz." dedi.

Bunu da velilerle birlikte öğreteceklerini belirten Gül, öğretmenler, idareciler olarak herkesin kendi açısından bu işin bir tarafından tutarak bu meseleyi çözebileceklerini ifade etti.

Gül, bunun için öncelikle kitap sayısını artırmakla başladıklarını belirterek, "İstanbul'umuzda yaklaşık 6,5 milyon kitap vardı. 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' kitap okuma projemizle yeni temin ettiğimiz kitaplarla, yaklaşık 7 milyon 300 bin kitap temin etmiş olduk. Bu ne demek? Yaklaşık 100 yılda biriktirdiğimiz 6,5 milyon kitap vardı. Son 3 senede hep birlikte sizlerin de destekleriyle 7 milyon 300 bin ilave kitap temin ettik. Yani kitap sayımız yüzde 100'den daha fazla artmış oldu. Kitapları temin ettik, öğrencilerimiz okumaya başladılar." diye konuştu.

Kitap okuyan çocukların yazarlarla buluşmak ve kitap fuarlarına katılmak istediklerini belirten Gül, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında her ilçede kitap fuarları düzenlemeye başladıklarını, bazı ilçelerde fuarların gerçekleştirildiğini, süreç sonunda İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında kitap fuarı düzenlenmiş olacaklarını kaydetti.

Vali Gül, çocukların kitap fuarını gezmesi, okuduğu kitabın şairiyle, yazarıyla hemhal olmasını, onun bir söyleşisini dinlemesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Burada herkesin çok önemli katkısı var"

Bir diğer projelerinin ise ailecek kitap okunması olduğunu aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Her akşam saat 21.00'de yarım saat telefonun, tabletin kapandığı, sadece çocuğun değil herkesin kitap okuduğu bir fotoğraf olsun istedik. Burada da iş sizlere düşüyordu. İnanıyorum ki hangi anne babaya sorsak çocuğunun, bu biraz önce saydığım özelliklere kavuşmasını ister. Ama kendimiz yapmadan, yaşamadan, kendi hayatımızda tatbik etmeden çocuğumuza rol model olma şansımız yok. Onun için burada herkesin çok önemli katkısı var. En büyük katkı bu yarışmaya katılan, çocuklarıyla birlikte bizim bu projemizde kitap okuyan velilerimizdir."

Gül, çocukların başarılı olmaları için kitap okumaları gerektiğini vurgulayarak, projeye destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara selam ve sevgilerini ilettiğini aktaran Gül, gelecek yıllarda aynı kararlılıkla "Aileler Yarışıyor" projesinin süreceğini belirtti.

Yarışmaya toplam 5 bin 43 veli katıldı

Velilere yönelik gerçekleştirilen yarışmaya toplam 5 bin 43 kişi katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "İstanbul'a Hasret" adlı eserini okuyan veliler için düzenlenen yarışma şubat ayında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçe finalistlerinin belirlendiği yarışmada 41 birinci, 41 ikinci ve 44 üçüncü olmak üzere toplam 126 veli dereceye girdi.

İlçelerinde derece yapan velilerin katıldığı il finali ise 14 Nisan'da Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde, Beşir Ayvazoğlu'nun "Dersaadet'in Kalbi" adlı eseri üzerinden yapıldı.

Finalde 1 birinci, 2 ikinci ve 4 üçüncü olmak üzere toplam 7 veli derece elde etti.

Veliler ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden alırken, program aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bazı ilçe kaymakamları ve veliler katıldı.