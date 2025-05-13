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İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ise megakentte büyük korku yaratmıştı. Büyük depremin artçıları sürerken bugün İstanbul Büyükçekmece açıklarından korkutan bir haber daha geldi.

AFAD SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

20 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFeti Çelik:

geçmiş olsun

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yatırımları oraya yapıp durursanız en ufak bir depremde ödünüz kopar tabi.

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