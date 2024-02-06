İsrail, Refah kentine kara saldırısı öncesi adımları müzakere ediyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine muhtemel bir kara saldırısı başlatmadan önce atılacak adımları müzakere ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtildi. Başlangıçta sadece kadın ve çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geri dönüşlere izin verilmesi imkanı üzerinde düşünüldüğü ifade edilen haberde, Mısır sınırı yakınındaki kalabalığın azaltılması amacıyla Refah kentindekilerin Gazze'deki başka yerlere tahliye edilmesi seçeneğinin de inceleniyor olduğu aktarıldı.

MISIR SIĞINMACI AKIMINA KARŞI ENDİŞELİ

Refah kentinin yoğun nüfuslu bir bölge olduğu ve tahminlere göre şu anda 1,2 milyon kişinin orada yaşadığına dikkat çekilen haberde, "Mısırlılar, İsrail'e, savaş nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan çok sayıda kişinin kendi topraklarına sızacağı yönündeki endişelerini dile getirdiler." ifadesine yer verildi. Haberde ayrıca, son günlerde Mısır tarafıyla savaş sonrası durum hakkında görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

REFAH KENTİNE KARA SALDIRISI YAPACAKLAR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

GAZZELİLERİN SON SIĞINAĞI: REFAH

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 30 BİNE YAKLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

562 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.